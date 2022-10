Mehr als eine Million Menschen sind in diesem Jahr bislang aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Ihre Unterbringung bringt viele Städte ans Limit. Auch in den Kommunen in unserer Region wird der Platz knapp. Wie ist die Lage zwischen Bodensee, Schwarzwald, Linzgau und Hochrhein? Wir geben den Überblick.

Kreis Konstanz

100 Flüchtlinge pro Woche kommen in den Landkreis Konstanz – und Landrat Zeno Danner rechnet damit, dass der Zustrom nicht abreißt. Doch der Platz wird knapp im Landkreis. In Singen sind Mitte September die ersten Geflüchteten in die Uhlandhalle gezogen, danach folge die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Stockach und die Halle des Berufsschulzentrums in Radolfzell.

„Der Landkreis Konstanz hat die Kapazitätsgrenze mit der Belegung der Kreissporthallen erreicht. Die Not ist wirklich groß“, schilderte Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landkreisamtes Konstanz, bereits im September auf SÜDKURIER-Anfrage.

Nun sollen Leichtbauhallen errichtet werden. Zwei Grundstücke dafür sind bereits ausgemacht. In Konstanz wird das Oktoberfest-Zelt, in dem vor Kurzem noch auf dem Areal Klein Venedig gefeiert wurde, nicht vollständig abgebaut. Der Vorteil: Das Gelände wird für Feste und Veranstaltungen genutzt, also gibt es dort Leitungen und Anschlüsse für Strom und Wasser. Das Gerüst des Zeltes soll nun bald eine Leichtbauhalle tragen, 400 Menschen können dort dann Platz finden.

Eine weitere Halle soll auf dem Festplatz neben der Talwiesen-Halle in Rielasingen-Worblingen stehen. Doch die Planung und Umsetzung der Leichtbauhallen kostet Zeit. Was, wenn der Raum ausgeht? In der Debatte um eine Belegung kommunaler Hallen mit Geflüchteten platzte Landrat Danner zuletzt der Kragen: „Wir müssen damit rechnen, dass ganze Busladungen von Menschen hier abgeladen werden.“

Nicht wenigen Gemeinden wächst die Unterbringung langsam über den Kopf. Bereits Ende August schlug der Bürgermeister von Engen und Vorsitzender des Gemeindetags Alarm. Es fehle an Wohnraum, aber auch an Personal für die Betreuung, so Johannes Moser.

Bodenseekreis

Auch am Bodenseekreis kommen vermehrt Schutzsuchende an. Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes, sprach zuletzt von etwa 200 Geflüchteten pro Monat. Eine große Unterkunft soll in Friedrichshafen entstehen. Die große Sporthalle am Berufsschulzentrum wird derzeit vorbereitet, hieß es Ende September vom Landratsamt. 280 Menschen sollen darin Platz finden – laut Schwarz „die größte Unterkunft, die wir bislang hatten.“ Als Notunterkunft dienen auch die Parkturnhalle in Kressbronn sowie die alte Überlinger Gymnasialsporthalle.

Bei Häfler Rektoren lösen die Pläne des Landratsamtes für die Sporthalle gemischte Gefühle aus. Denn sie wollen und müssen Schülern aus 100 Klassen Sportstunden anbieten. Die Rektoren stecken in einem Dilemma. Wie geht es nun weiter für die Schulen und den Sportunterricht?

Hochrhein

Mehr als 2200 Geflüchtete aus der Ukraine fanden Stand Ende September im Landkreis Waldshut Wohnraum, die meisten in einer privaten Unterkunft. Nun sind die Gemeinschaftsunterkünfte des Kreises praktisch ausgelastet. In St. Blasien wird jetzt eine Unterkunft reaktiviert, in Hohentengen werden zwei Hotels belegt, in Niederwihl das alte Schulhaus. Doch auch im Kreis Waldshut werden Sporthallen wohl bald wieder als Notunterkünfte dienen.

Auch in der Stadt Waldshut wird händeringend nach Unterbringungs-Möglichkeiten gesucht. „Da wir aktuell über keine freien städtischen Wohnungen mehr verfügen, sind wir hier auf private Angebote angewiesen“, so Oberbürgermeister Philipp Frank auf SÜDKURIER-Nachfrage. Ob künftig auch in Waldshut Hallen als Unterkünfte dienen, kann Frank noch nicht sagen. Für den OB wäre es „das ultimative Mittel“.

Linzgau-Zollern-Alb

Auch in Pfullendorf steigt die Zahl der Geflüchteten, der Wohnraum wird knapp. Immer wieder appellierte Bürgermeister Thomas Kugler an die Bevölkerung, freien Wohnraum zu melden. Eine Containersiedlung wurde erweitert, die Schlossgartenhalle Aach-Linz als Notunterkunft ausgewiesen.

Im Landkreis Sigmaringen sollen bald neue Plätze für Geflüchtete geschaffen werden. Die Gemeinschaftsunterkünfte sollen aufgestockt werden – doch das Personal für die Betreuung fehlt. Nun sollen neue befristete Stellen geschaffen werden.

Schwarzwald

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt die Zahl der Flüchtlinge zu, doch hier kam man bislang noch ohne Notunterkünfte aus. Ziel sei es, „dass wir die Geflüchteten weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen, die keine Sporthallen sind, wobei auch diese Option natürlich im absoluten Notfall in Betracht kommt“, so Heike Frank, Sprecherin des Schwarzwald-Baar-Kreises, auf SÜDKURIER-Anfrage. Doch es wird eng, in den Gemeinschaftsunterkünften werden bereits Notbetten aufgestellt.

Der Landkreis Rottweil dagegen hat zum Schuljahresbeginn bereits die Kreissporthalle Rottweil für den Schul- und Vereinssport gesperrt. Auch für die zweite Kreissporthalle auf dem Sulgen werde geprüft, ob Flüchtlinge untergebracht werden können, hieß es aus dem Landratsamt. (sk)