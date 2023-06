Meinung vor 1 Stunde

Nach dem Großbrand im Europa-Park: Investitionen in die Sicherheit zahlen sich aus

2018 hat es in Rust schon einmal gebrannt – damals wurde die Werkfeuerwehr aufgerüstet. Der Umgang mit dem Feuer am Montag zeigt nun: Jeder Euro, der in Brandschutz und Sicherheit gesteckt wurde, hat sich gelohnt.