Muss ich nun in Quarantäne wenn ich aus einem Risikogebiet komme oder nicht? Dass viele Menschen verunsichert sind, ist kein Wunder: Jedes Land hat andere Regeln, wann man als Reiserückkehrer in Quarantäne muss. Schon im europäischen Vergleich gelten unterschiedliche Risikogebiete, je nachdem, wie scharf die Kriterien der zuständigen Behörden sind. Nun soll zumindest innerhalb Deutschlands eine einheitliche Verordnung Klarheit schaffen. Allerdings ist sie nur ein Muster und gilt lediglich als Empfehlung für die Bundesländer.

Umgesetzt werden soll sie bis 8. November. Markus Jox, Sprecher des Landessozialministeriums, sagt dem SÜDKURIER, das Ministerium arbeite bereits an einer Landesverordnungen, die die Empfehlungen aufgreife. Allerdings gelten auch immer „landesspezifische Besonderheiten“ – etwa bei den Teststrategien, die berücksichtigt werden müssten. Trotzdem sieht Bundestagsabgeordneter Andreas Jung (CDU) in dem Entwurf eine gute Grundlage: „Damit wird nun ein Weg aufgezeigt, wie konsequenter Gesundheitsschutz und Zusammenleben in Grenzregionen vereinbart werden können.“

Aber welche Regeln gelten denn nun in Baden-Württemberg und was würde sich durch die neue Verordnung ändern?

Wann muss ich grundsätzlich in Quarantäne wenn ich aus einem Risikogebiet im Ausland komme?

Bislang gilt in Baden-Württemberg, dass Auslandsaufenthalte in einem Risikogebiet unter 48 Stunden keiner anschließenden Quarantäne bedürfen. Nach der Neuregelung gelten nur noch 24 Stunden.

Muss ich als Grenzgänger, Berufspendler oder Schüler in Quarantäne?

Nein. Dafür gibt es nach wie vor Ausnahmen, diese werden auch in der neuen Verordnung bestehen bleiben. Wer eine Schule im Ausland besucht, einen Wohnsitz in einem Risikogebiet hat oder berufsbedingt unterwegs ist, muss nicht in Quarantäne. Das soll auch in der neuen Verordnung so bleiben. Allerdings gilt hier nach der Neuregelung eine Beschränkung auf 72 Stunden.

Kann ich meine Familie, Ehepartner oder Lebenspartner im Ausland besuchen, ohne dass ich bei meiner Rückkehr in Quarantäne muss?

Ja. Diese Ausnahmen sind alle in der Verordnung enthalten – auch in der aktuell geltenden in Baden-Württemberg. Ausnahmen gelten entsprechend auch bei Familiensituationen wie geteiltem Sorgerecht, ein Umgangsrecht, der Besuch des Lebenspartners, oder Pflege schutzbedürftiger Personen. Neu ist, dass diese Besuche auf bis zu 72 Stunden ausgedehnt werden können.

Wie lange muss ich in Quarantäne, wenn ich keine Ausnahmeregelung erfülle?

14 Tage, es sei denn, man hat einen aktuellen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zwei Dinge werden nun geändert: Zum einen soll die Quarantäne auf 10 Tage verkürzt werden. Hintergrund dürfte sein, dass inzwischen davon ausgegangen wird, dass ein Infizierter nach diesem Zeitraum bereits nicht mehr ansteckend ist. Ein negativer Test kann dagegen erst nach fünf Tagen vorgelegt werden, um die Quarantäne nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet zu verkürzen: Denn es kann sein, dass das Virus anfänglich noch nicht nachweislich ist.

Was ist, wenn die Schweiz und Frankreich wieder komplett zum Risikogebiet werden oder die Grenzgebiete zu Deutschland wie der Kanton Thurgau in der Schweiz und die französische Region Grand Est?

Solange das Robert-Koch-Institut diese Gebiete nicht als Risikogebiet eingestuft hat, passiert nichts. Wenn die Grenzgebiete allerdings als solche gelten sollten, greift die bestehende Regelung mit den bisherigen Ausnahmen.