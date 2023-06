Diese Grafik spricht für sich! Je heller das Blau ist, umso weniger Regen ist in einem Landstrich gefallen. Man muss kein Experte sein, um zu verstehen: Im Mai 2023 gab es ziemlich wenig Niederschlag. Während es im April ungewöhnlich viel geregnet hatte, war der Mai trockener als in der Vergangenheit. Besonders im Osten Deutschlands war es ungewöhnlich regenarm.

Aber auch in unserer Region fiel weniger Niederschlag als für den Mai normal wäre. Nur eine Wetterstation meldet das Gegenteil: In Singen hat es mehr geregnet als in den Vergleichszeiträumen.

Wieso diese beiden Referenzperioden? Um Wetter einordnen zu können, braucht es einen Vergleich. In Europa hat sich durchgesetzt, mit der Referenzperiode von 1961 bis 1990 zu arbeiten. Für diesen Zeitraum gibt es verlässliche Daten und er ist „nur zum Teil von der aktuell zu beobachteten beschleunigten Erwärmung betroffen“, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

Weil diese Periode schon sehr weit in der Vergangenheit liegt, betrachten wir zusätzlich den Zeitraum von 1981 bis 2010. Dadurch gewinnen wir ein genaueres Bild der nahen Vergangenheit. Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Das Max-Plank-Institut beschreibt Wetter als einen „physikalischen Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort“. Wie das Wetter wann und wo zu sein hat, definiert das Institut nicht. Das wäre auch kaum möglich, denn Wetter ist ein Naturphänomen, es schwankt ständig und folgt keinen strikten Regeln.

Höhere Temperaturen als im Vergleichszeitraum

Dieses Jahr war es im Mai wärmer als in den Referenzzeiträumen. Die Temperaturen lagen bei allen Wetterstationen in der Region über dem Schnitt.

Die ersten Sommertage

Als Sommertag bezeichnet man in der Meteorologie Tage, an denen die Temperatur auf über 25 Grad Celsius steigt. Die ersten Sommertage gab es dieses Jahr im Mai, was laut dem Deutschen Wetterdienst ungewöhnlich spät ist.

In Rheinfelden stieg die Temperatur an neun Tagen über die 25 Gradmarke. In Konstanz und Friedrichshafen gab es jeweils zwei Sommertage, nur an der Wetterstation Geisingen wurden die 25 Grad noch nicht gemessen.