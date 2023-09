Mit Dutzenden angekündigten Demonstrationen in Baden-Württemberg und bundesweit mehr als 200 Aktionen hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) erneut versucht, die Politik zu einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu drängen. Nach Angaben der Organisatoren nahmen rund 25.000 Menschen an insgesamt mindestens 45 Veranstaltungen im Südwesten teil. Eine der größten Kundgebungen gab es in Freiburg, dort kamen laut Polizei rund 4000 Menschen zusammen, Fridays for Future spricht von 7000. Auch in Stuttgart waren aus Sicht der Bewegung Tausende dem Aufruf zum Protest gefolgt.

„Wir hatten auch dieses Mal endlich wieder viele kleinere Demonstrationen in Kleinstädten und Dörfern“, sagte der Sprecher von FFF Baden-Württemberg, Jarom Immer, der Deutschen Presse-Agentur. „Das sehen wir als vollen Erfolg.“

Rund 1000 Menschen demonstrieren für mehr Klimaschutz in Konstanz

„Wenn Konstanz auf die Zukunft setzt, dann braucht es jetzt ein Wärmenetz“, schallte es am Freitag durch die Konstanzer Innenstadt. Rund 1000 Menschen kamen zur Großdemonstration in den Herosé-Park. Eins wurde dabei deutlich: Aktivismus kennt kein Alter.

„Die Zukunft machen wir“ – Jugend in Bad Säckingen setzt sich für Klimaschutz ein

Auch in Bad Säckingen fand am Freitag ein Klimaprotest statt, zu dem sich rund 200 Demonstrierende auf dem Münsterplatz versammelten. Mit einem vielfältigen Programm zeigten sie, dass Klimaschutz auch Spaß machen kann.

Etwa 200 Menschen jeden Alters demonstrierten am Freitag in Bad Säckingen für eine klimagerechte Zukunft. | Bild: Marie Berchtold

Bundesstraße einseitig lahmgelegt: So sieht der Klima-Protest in Villingen aus

Mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr statt Straßenneubauten – das forderten die Demonstrierenden beim Protestmarsch von Fridays For Future in Villingen. Dazu marschierten sie bewusst auch auf einem Teilstück der Bundesstraße B33 – mit entsprechenden Folgen für den Straßenverkehr.

„Mut zur Lücke“ steht auf dem Transparent, das die Teilnehmer der Fridays-For-Future-Demo auf ihrem Weg vom Villinger Bahnhofsvorplatz über die Schwenninger Straße hoch zur Bundesstraße B33 vor sich her tragen. Sie stellen sich damit der Forderung nach einem Lückenschluss der Bundesstraße B523 (Villinger Nordumfahrung) entgegen. | Bild: Daniel Vedder

#EndFossilFuels: Das fordert Fridays for Future

Der globale Aktionstag steht unter dem Motto #EndFossilFuels – gefordert wird also das zügige Aus für die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas. Weltweit sind von Freitag bis Sonntag Hunderte weitere Demonstrationen und Protestaktionen geplant, zu denen die Veranstalter Millionen Menschen erwarten. Laut dem Climate Action Network richtet sich die „historische Mobilisierung“ auch an einen Klima-Gipfel am 20. September in New York, zu dem UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat. Hinter den globalen Protesten am Wochenende stehen den Angaben zufolge 780 Organisationen – darunter Greenpeace, Extinction Rebellion und Friends of the Earth.

In Deutschland verlangt die Bewegung die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Das sogenannte Klimageld ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP festgeschrieben. Es soll steigende Preise für den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen sozial ausgleichen. Das geltende Klimaschutzgesetz sieht vor, die klimaschädlichen Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Zurzeit beträgt die Minderung laut Umweltbundesamt rund 41 Prozent. (dpa/SK)