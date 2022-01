Waldshut-Tiengen/Konstanz vor 24 Minuten

Klaus Danner bekleidete jahrelang Spitzenpositionen bei der Polizei im Land. Jetzt spricht er über seine schwersten Stunden und seine neue Rolle

Der gebürtige Konstanzer Klaus Danner war Kripochef, Polizeidirektor in Waldshut-Tiengen und Leiter der Spezialeinheiten Baden-Württembergs. Im SÜDKURIER-Interview spricht er über seine dunkelsten Stunden, warum ihn die Ärzte als medizinisches Wunder bezeichnen und weshalb ihn die Landesregierung wenige Wochen nach dem Wechsel in den Ruhestand in eine neue Aufgabe zurückholte.