Wie sieht unsere Region in 75 Jahren aus? Der SÜDKURIER hat anlässlich seines 75-jährigen Bestehens die Kinder aufgerufen, sich Gedanken zu machen und ein Bild zu malen. Zahlreiche Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren haben sich an dem großen #SK75 Kinder-Malwettbewerb beteiligt und bunte, phantasievolle Bilder mit tollen Ideen eingereicht. Die Jury hat nun eine Auswahl getroffen und für jede der drei Kategorien einen Sieger bestimmt.

Bei den Jüngsten, also in der Kategorie der 4- bis 7-Jährigen, hat Emil Maunz aus Konstanz gewonnen. Sein Bild mit vier neuen Attraktionen am Bodensee hat die Jury überzeugt. Der 7-Jährige stellt sich vor, dass in 75 Jahren eine Gondel Einheimische und Touristen von Konstanz direkt auf den Säntis befördern wird. Zudem soll eine Fußgängerbrücke von Meersburg auf die Mainau und nach Überlingen führen. Es wird einen super schnellen Zeppelin in Friedrichshafen geben, und ein gläserner Tunnel soll Konstanz und Lindau verbinden und die Unterwasserwelt sichtbar machen.

Emil Maunz aus Konstanz, 7 Jahre, gewinnt in der Kategorie der 4- bis 7-Jährigen: Er hat den Bodensee um vier Attraktionen reicher gemacht. | Bild: SK

Bild: privat

Zoe-Marie Müller aus Laufenburg ist in der Kategorie der 8- bis 11-Jährigen als Siegerin hervorgegangen. Die 8-Jährige stellt sich eine Stadt der Zukunft voller Flugautos, fliegenden Ampeln, grünen Parks und Hochhäusern vor. Die Autos auf der Straße navigieren über Antennen.

Zoe-Marie Müller aus Laufenburg, 8 Jahre, ist Siegerin der Kategorie der 8- bis 11-Jährigen: Flugautos und futuristische Hochhäuser hat sie gemalt. | Bild: privat

Bild: SK

In der Kategorie 12 Jahre und älter hat Sarah Bunte aus Radolfzell die Jury überzeugt. Die 13-Jährige hat eine Stadt gemalt, in der Menschen und Außerirdische Freunde sind. Auf den Dachterrassen der Häuser wachsen Bäume und Blumen. Fliegende Autos transportieren die Menschen.

Sarah Bunte aus Radolfzell, 13 Jahre, hat in der Kategorie 12 Jahre und älter gewonnen: In ihrer Stadt der Zukunft pflegen die Menschen und die Außerirdischen Freundschaften. | Bild: privat

Bild: privat

Den drei Gewinnern des #SK75 Kinder-Malwettbewerb herzlichen Glückwunsch! Jedes Kind erhält vom SÜDKURIER zwei Eintrittskarten für den Europa-Park.