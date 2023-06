Frau Köpfer, was hat Sie dazu bewegt, sich auf die Stelle der Tourismus-Leiterin zu bewerben?

Als Bernauerin, die in einem Landgasthof aufgewachsen ist, habe ich das Bernauer Tal im Herzen. Mit meinem beruflichen Hintergrund der Gastronomie, auch als Mitbegründerin der Gruppen rund um das Hans-Thoma-Fest und mit rund 30-jähriger Erfahrung im Musikverein hat mich die Ausschreibung auf diese Stelle sofort angesprochen.

Und – haben sich Ihre Vorstellungen bisher erfüllt?

Tatsächlich habe ich erst vor Kurzem die Notizen zu den Vorstellungen, die ich mir gemacht hatte, noch mal hervorgeholt und gesehen, dass alles genau so eingetroffen ist, wie ich es mir gedacht hatte. Vor allem das Arbeiten im Team für die Bernauer Bürger gefällt mir ausnehmend gut.

Was haben Sie sich vorgenommen?

Zunächst einmal gibt es in Bernau eine ganze Reihe von Säulen – Vereine, Handwerk, die Landwirtschaft, Gastronomie, Einzelhandel und die kreativen, künstlerischen Köpfe. Diese Kompetenzen zu stärken ist mir ein Anliegen, also das Potenzial zu erkennen, das Miteinander zu leben.

Wie wollen Sie das angehen?

Vor allem möchte ich Bernau als Ort des sanften Naturtourismus stärken. Bernaus Höhenlage kann in Zeiten des Klimawandels Vorteile haben, Stichwort Hitzeflüchtlinge. Unsere Landschaft ist Erholung pur für geplagte Städter! Allerdings blockieren die Unzulänglichkeiten etwa beim öffentlichen Nahverkehr bisher oft ein mögliches Angebot zum nachhaltigen Tourismus.

Und was wird in Zeiten des Klimawandels aus dem Wintersportort Bernau?

Natürlich ist der Klimawandel nicht mehr wegzudiskutieren. Es wird künftig stabile, aber auch instabile winterliche Witterungsverhältnisse geben. Hier müssen Alternativen gefunden werden im Miteinander aller Beteiligten, insbesondere den Skiliftteams, dem Loipenverein, der aktiven Skizunft, dem Sportgeschäft mit Skischule. Hier gilt es, den Bestand so gut wie möglich aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Ideen für die Zukunft zu kreieren. Die anhaltenden Trends zum Wandern und Radfahren werden da sicherlich hilfreich sein.

Bekommen Sie bereits Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus zu spüren?

Hier spüren wir eher die Nachwirkungen von Corona. Die Gäste planen weniger weit im Voraus, sie verreisen spontaner und kürzer. Auf der anderen Seite ist leider das Angebot an Betten gesunken, die Personalnot ist überall spürbar, und auch die ganzjährige Rund-um-die Uhr-Versorgung der Gäste wird in Zukunft nicht mehr haltbar sein. Ein Ausweg könnte der Ausbau des Wohnmobil-, Camping- und Zeltplatzangebotes sein. Aber auch junge Familien anstelle der in die Jahre gekommenen elterlichen Ferienwohnungen für das Bed-and-Breakfast-Angebot zu gewinnen, wäre womöglich eine Chance.

Worin sehen Sie Ihre vordringlichen Arbeitsfelder für die nahe Zukunft?

Einmal ist mir der direkte Gästekontakt wichtig, ich möchte aber auch auf die Gastgeber zugehen und mit ihnen Besuchstermine vereinbaren. Natürlich ist Digitalisierung ein Thema, die Tourismusinformation wird demnächst als barrierefrei zertifiziert werden können. Das Veranstaltungsprogramm muss weiter ausgefeilt werden. Die Kinderaktivitäten im Zauberwald, die Pflege der Aussichtspunkte und Wanderwege oder die Belebung des Kurparks gehören mit dazu. Auch hier wird das Thema Gemeinsamkeit eine herausragende Rolle spielen. Der Schwarzwaldverein ist dabei, den Naturlehrpfad als künftigen Naturpfad wiederzubeleben. Die Umsetzung des Hans-Thoma-Festes wird eine große Freude sein, und auf die Gartenführungen im Resenhof freue ich mich schon jetzt. Gerade haben wir ein berührendes Fotoshooting gehabt mit Trachtenträgern und dem Weidewart als Hans-Thoma-Double. Sogar die Kühe haben das Miteinander genossen und sich neugierig immer wieder mit aufs Bild gebracht.