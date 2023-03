Frau Kaiser, wann begannen die Vorbereitungen für ein Jugendrotkreuz?

Mit der Wahl des neues Vorstands im Juli 2021 begannen die Vorbereitungen für das Jugendrotkreuz. Zunächst gab es einzelne Kooperationen mit den Schulsanitätern der Realschule Bonndorf. Aus dieser Gruppe heraus wurden interessierte Schülerinnen und Schüler rekrutiert. Den älteren unter ihnen wurde die Möglichkeit der Gruppenleiterausbildung nahegelegt. Vier von ihnen begannen dann in den Sommerferien mit Vorüberlegungen und Planungen. Außerdem sind natürlich Kinder der Bereitschaftsmitglieder dazugestoßen.

In welchem Alter sind die Kinder?

Die Gruppenkinder sind im Alter von sechs bis 13 Jahren.

Wie viele Jungen und Mädchen haben sich bislang eingefunden?

Im Moment sind 15 Kinder fest angemeldet.

Wann trifft sich die Gruppe?

Die Gruppenstunde findet immer mittwochs außerhalb der Ferien von 17 bis 18 Uhr im Frida-Kessler-Haus statt.

Wer sind die Ausbilder beim Jugendrotkreuz?

Die Gruppenleiter sind Amelie Duttlinger, Johanna Reiner, Maurice Stallmann, Marvin Duttlinger, Allegra Lützelschwab und Johannes Manow. Unterstützt werden sie zusätzlich von der stellvertretenden Bereitschaftsleiterin Manuela Rothmund und mir.

Aus welchen Ortschaften stammen die jungen Teilnehmer?

Die Kinder kommen alle aus Bonndorf und ihren Ortsteilen.

Wie sieht denn so eine Gruppenstunde genau aus?

Die Gruppenstunde beginnt und endet mit einem Spiel. Zu Beginn waren das naturgemäß viele Kennenlernspiele. Kernstück der Stunde sind medizinische Themen, Themen der Ersten Hilfe und Wunschthemen der Gruppenkinder.

Was ist hierbei im Vordergrund zu sehen?

Den Gruppenleitern ist die spielerische Vermittlung der medizinischen Fachthemen wichtig.

Was sind denn die Lieblingsaktionen bei den Kindern?

Die Gruppenkinder lieben es Verbände anzulegen und die verschiedenen Verbandsarten zu üben.

Muss zuhause auch gelernt werden, sprich, gibt es Hausaufgaben?

Nein, das ist nicht nötig.

Sind die Jungs und Mädchen schon in Bereitschaft, an Jugendtreffen beziehungsweise Wettkämpfen teilzunehmen?

Nein, wir befinden uns noch im Aufbau. Im Moment ist es angedacht, altershomogenere Gruppen zu bilden, also die Aufteilung in Grundschulkinder und ältere Kinder, um den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Erst im nächsten Schritt ist an eine Teilnahme an solchen Veranstaltungen zu denken.