Katharina Gouders lebt in Aachen in Nordrhein-Westfalen. Dieses Jahr hat sie sich für Urlaub am Bodensee entschieden. Nach Salem kommt sie ohnehin regelmäßig, um ihre Tochter und deren Familie zu besuchen. Die 79-Jährige reist allein. Sie besucht für den SÜDKURIER Ausflugsziele in der Region und gibt Tipps dazu: Was lohnt sich, was weniger? Worauf sollten Urlauber achten?

Los geht‘s, der Koffer ist gepackt: Katharina Gouders freut sich auf acht Ferientage am Bodensee. | Bild: Martina Wolters

Neben der Klosterbaustelle Campus Galli stehen unter anderem ein Besuch auf der Insel Reichenau, eine Wanderung von Ludwigshafen nach Bodman und ein Abstecher durch den Aachtobel zum Wallfahrtsort Maria im Stein auf dem Programm.

Aber erstmal steht die Anreise nach Salem an

Schon die Anreise in den Süden ist für Katharina Gouders ereignisreich. Denn auf der Hinfahrt macht sie Station und besucht ihre Enkelsöhne in Kirchheim am Neckar. Wie das Familientreffen läuft, warum das Reisen für Katharina Gouders eine so große Leidenschaft ist und weshalb ausgerechnet die Bodenseeregion für sie wie ein Paradies ist, lesen Sie im Auftakt unserer Reihe.

Auf halber Strecke findet ein Treffen mit ihren Enkelsöhnen Philippe (links) und Thomas statt. | Bild: Martina Wolters

Durch den Friedwald nach Oberrhena und zurück

Der erste Urlaubstag führt unsere Urlaubstesterin nicht an den Bodensee, sondern in das Hinterland nach Heiligenberg. Vom historischen Postplatz geht es für Katharina Gouders zum Schloss Heiligenberg und anschließend immer bergauf in den lichten Friedwald. Was die fitte Seniorin in und um Heiligenberg sonst noch erlebt und warum auch der Segelflugplatz einen Besuch wert ist, lesen Sie hier.

Kathi Gouders verbringt einige Zeit am Segelflughafen, um bei den Starts und Landungen zuzuschauen. | Bild: Martina Wolters

Katharina Gouders erkundet die Reichenau

Für eine Woche ist die fitte Seniorin in der Bodenseeregion unterwegs. An einem Tag peilt sie auch die Insel Reichenau mit all ihren kulturellen Schätzen, tollen Ausblicken und Gärten an. Zum Essen soll es später in die Bisonstube gehen, doch ein Picknick direkt am See hinter der Kirche Sankt Georg sollte man sich auch nicht entgehen lassen, empfiehlt unsere Urlaubstesterin. Was Katharina Gouders auf der Reichenau noch alles erlebt und welche Orte der Insel sie besonders begeistern, erfahren Sie hier.

Ein Picknick direkt am See und der anschließende Inselrundweg gefallen dem Gast aus Aachen. | Bild: Martina Wolters

Die Urlaubstesterin wandert von Ludwigshafen nach Bodman

Als langjährige Mitarbeiterin im Aachener Stadtgarten- und Friedhofsamt hängt das Herz der 79-Jährigen vor allem an naturnahen Landschaften und Bepflanzungen. Wenn möglich, lernt sie gern etwas über die Tiere und Pflanzen sowie die Geschichte und Menschen der Region. Weil auf der Tour von Ludwigshafen nach Bodman für sie alles passt, gefällt ihr der Ausflug „bestens“. Was sie auf ihrem Weg entlang des Seeufers und durch das Naturschutzgebiet Stockacher Aach alles zu sehen bekommt, lesen Sie hier.

Die üppig-weibliche Yolanda-Skulptur der Bildhauerin Miriam Lenk gefällt der Aachenerin so gut, dass sie sich für ein Foto dazugesellt. | Bild: Martina Wolters

Von Meersburg nach Hagnau und durch den Aachtobel zum Wallfahrtsort Maria im Stein

Diesmal ist die Nordrhein-Westfälin gleich mehrfach zu Fuß unterwegs: Sie erwandert den Höhenweg zwischen Meersburg und Hagnau und pilgert nachmittags durch den Aachtobel zur Wallfahrtskapelle Maria im Stein. Doch bevor es losgeht, möchte Katharina Gouders zunächst noch einen kleinen Abstecher durch Meersburgs Altstadt machen. Was Katharina Gouders dort besonders gut gefällt, verrät sie hier.

Urlauberin Katharina Gouders läuft auf ihrer Wanderung von Hagnau nach Meersburg durch den kleinen Tobel beim Höhenweg. | Bild: Martina Wolters

Katharina Gouders taucht auf der Klosterbaustelle Campus Galli ins mittelalterliche Leben ein

Von ihren bisherigen Ausflügen in der Bodenseeregion ist die Urlauberin schon sehr begeistert. Ein Aufenthalt auf der Klosterbaustelle Campus Galli rangierte jedoch von Anfang an auf ihrer Wunschliste ganz oben. Genial findet die Geschichtsinteressierte, dass im Rohrdorfer Forst der berühmte Sankt Galler Klosterplan so umgesetzt wird, wie ihn die Mönche des Klosters Reichenau im 9. Jahrhundert erstellt hatten. Was Katharina Gouders auf der Klosterbaustelle und bei ihrem anschließenden Besuch in Meßkirch alles erlebt, lesen Sie hier.