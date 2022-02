Konstanz/St.Georgen vor 28 Minuten

Jo Dreiling kämpft sich von der Hauptschule ins Studium, dann schmeißt er hin: „Weil die Hochschulen von Inklusion weit entfernt sind“, sagt er

Jo Dreiling hat einen langen Kampf hinter sich. Von der Sonderschul-Empfehlung hat er sich bis an die Hochschule gekämpft. Doch jetzt schmeißt er sein Studium an der HTWG in Konstanz hin. Obwohl er sein Fach mochte – „weil die Hochschulen von Inklusion weit entfernt sind“. Wie schwer ist es für Gehandicapte, ein Studium durchzuziehen?