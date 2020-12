von sk

In Baden-Württemberg haben die Impfungen begonnen, auch das Impfzentrum in Freiburg hat seine Arbeit aufgenommen. Vereinzelt sind auch schon mobile Impfteams gestartet, um Senioren in Pflege- und Altersheimen zu impfen. In der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein müssen sich Impfwillige allerdings gedulden.

Geimpft wird zunächst zwar ohnehin nicht jeder, der das möchte, aber auch jene, die zur ersten Gruppe gehören, müssen für den Moment in unserer Region noch warten.

Aktuell werden Impfungen nur in den Zentralen Impfzentren (ZIZ) vorgenommen – deren Standorte sind Ulm, Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Offenburg, Rot am See und Mannheim. Die Kreisimpfzentren (KIZ) – in unserer Region sind das die Standorte Singen, Friedrichshafen, Schwenningen, Lörrach und Tiengen – sollen nach der von der Landesregierung beschlossenen Impfstrategie nach Mitte Januar den Betrieb aufnehmen. Aber sind sie auch startklar und können jetzt schon Termine vereinbart werden? Wir haben nachgefragt.

In Friedrichshafen ist man noch nicht ganz startklar

Schon im Dezember hat sich ein Drittel der Messehalle A2 in Friedrichshafen zum Kreisimpfzentrum gewandelt. Im KIZ fehlt allerdings nicht nur der Impfstoff, es werden auch noch (weitere) „wesentliche Infrastrukturelemente“ erwartet, wie Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes, auf SÜDKURIER-Anfrage schildert.

Auch Anmeldungen sind momentan noch nicht möglich. Wie der aktuelle Stand ist und wie es weitergeht, lesen Sie hier.

Auch im Kreis Konstanz ist Geduld gefragt

Auch das Kreisimpfzentrum in Singen ist noch nicht ganz fertig. Dem KIZ fehlen zum Beispiel noch die Kühlschränke für die Lagerung des Impfstoffes. Die kommen erst Anfang Januar, heißt es beim Landratsamt Konstanz. Den Impfstoff wird das KIZ Singen Mitte Januar geliefert bekommen.

Allerdings werden zunächst wohl nur wenige Impfungen im KIZ stattfinden. Nur 975 Impfdosen werden wöchentlich geliefert. Deshalb kann nicht so viel geimpft werden wie ursprünglich erhofft. Die Pflegeheime im Landkreis Konstanz bereiten sich momentan auf die mobilen Impfteams vor. Weitere Informationen zu den Impfvorbereitungen im Landkreis Konstanz lesen Sie hier.

Ab 15. Januar wird in Schwenningen geimpft

Das kommunale Impfzentrum für den Schwarzwald-Baar-Kreis soll ab dem 15. Januar in Betrieb gehen. Für den Kreis wurde dafür die Tennishalle in VS-Schwenningen ausgewählt, die zuvor von Ende März bis Ende Juli 2020 bereits als zentrales Abstrichzentrum gedient hatte.

„Stand jetzt gehen wir davon aus, dass das Kreisimpfzentrum in Schwenningen am 15. Januar planmäßig in Betrieb gehen kann“, sagt Pascal Murmann, stellvertretender Pressesprecher des Sozialministeriums Baden-Württemberg, dem SÜDKURIER.

Wie Termine vereinbart werden können, wie viele Dosen in Schwenningen zur Verfügung stehen und wer als Erstes geimpft wird, erfahren Sie hier.

Auch in Tiengen laufen die Vorbereitungen für Januar

Ab 15. Januar soll in der Stadthalle Tiengen, wo das Kreisimpfzentrum für den Landkreis Waldshut entsteht, geimpft werden. Damit die Einrichtung ihre Arbeit aufnehmen kann, werden derzeit Trennwände aufgestellt, eine sichere Stromversorgung aufgebaut und Helfer akquiriert.

Impfwillige müssen sich aber noch gedulden, denn es können noch keine Anmeldung vorgenommen werden. Bisher fehlen auch noch die Ultra-Tiefkühlschränke sowie der Impfstoff selbst. Weitere Informationen zum Stand der Vorbereitungen und zum Start der Impfungen im Landkreis Waldshut lesen Sie hier.