Wofür es nicht alles Fest- und Gedenktage gibt! An alte Bäume, seltene Tiere oder wichtige Menschenrechte wird an einem festgesetzten Tag gedacht. Einer der wertvollsten dieser Termine dürfte der „Tag des Sonntags“ sein, der auf den 3. März fällt. Das Datum bringt eine Errungenschaft ins Bewusstsein, die jeder normale Mensch gerne nutzt: Der siebte Tag der Woche ist im Prinzip arbeitsfrei.

Aber nur im Prinzip. Denn immer mehr Menschen klemmen sich auch am Sonntag hinter eine Kasse, sie leisten Notdienste oder verkaufen Brötchen, seitdem viele Deutschen die knusprige Semmel auch am Tag des Ausschlafens nicht missen wollen. Jeder Fünfte arbeitet hierzulande regelmäßig oder gelegentlich am Sonntag.

In diese Selbstverständlichkeit mischt sich die Kolpingfamilie als Störenfried ein: Die Arbeit an den Sonn- und Feiertagen sollte nicht das nötige Maß überschreiten, schreiben die Laienkatholiken in ihrem Wahlkampf-Beitrag „Kolping ist wählerisch“.

Ist der Sonntag noch „ein Tag der Erhebung“?

Im Vorfeld der Landtagswahl am 14. März macht sich der katholische Verband Gedanken über die wichtigen Dinge des (politischen) Lebens. Der Sonntag zählt seiner Ansicht nach definitiv dazu. Dessen Schutz sei zwar dringend empfohlen und im Grundgesetz noch als „Tag der Arbeitsruhe und seelischen Erhebung“ umschrieben. Doch entspricht das längst nicht mehr dem Alltag.

Wolfgang Bandel, Landesvorsitzender der Kopingfamilie | Bild: Bandel

Die Kolpingfamilie bestreitet nicht, dass wichtige Dienste eben durchgehend an sieben Tagen in der Woche geleistet werden müssen. Ein Tankwart, der am Sonntag arbeitet, ermöglicht es anderen, dass sie einen Ausflug unternehmen. Daneben gibt es auch Aktivitäten, die bequem unter der Woche erledigt werden können. „Reicht es uns nicht, von Montag bis Samstag einkaufen zu können?“, fragt sich der Landesvorsitzende Wolfgang Bandel aus Konstanz.

312 Kolpingfamilien treffen sich im Land

Für die 25.000 Kolping-Mitglieder ist klar: Wenn man sechs Mal in der Woche einkaufen kann, müsste das genügen. Der Verband warnt vor einem Konsumverhalten, das die Woche nivelliert und den Rhythmus von Ruhe und Bewegung plattmacht zugunsten eines übertriebenen Aktivismus.

Kritisch sehen die Christen in den 312 örtlichen Kolpingfamilien auch die Ladenöffnung, die schrittweise ausgeweitet wird. Öffnungszeitzeiten von 12 oder 14 Stunden pro Tag sind auch auf dem Land keine Seltenheit. Das ist gut für den Kunden, doch „für die Beschäftigten bedeutet das eine Mehrbelastung“, sagt Bandel. Man müsse bei solchen kundenfreundlichen Angeboten auch sehen, dass sie auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen würden.

Übrigens wurde der 3. März nicht willkürlich gesetzt. Am 3. März 321 ordnete der römische Kaiser Konstantin an, dass fortan der Sonntag arbeitsfrei sein soll, um sich der Familie und dem Gottesdienst zu widmen. Konstantin selbst war Heide.