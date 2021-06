Vier Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg und in der Schweiz sind mit der blutigen Singener Messerattacke vom Dezember 2020 beziehungsweise einem möglichen Bezug zur verbotenen Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) beschäftigt. Im Zentrum steht ein Schweizer, der auch Drahtzieher des Angriffs sein könnte.

Es war ein gezielter Angriff am helllichten Tage auf offener Straße mitten in Singen und löste blankes Entsetzen aus: Mitglieder einer syrischen Großfamilie attackierten am 14. Dezember 2020 drei Männer in einem Kleinbus am Friedrich-Ebert-Platz in