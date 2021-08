Wahlkampf vor 1 Stunde

Ist Armin Laschet der falsche Mann? CDU-Politiker in der Region sorgen sich wegen der schlechten Umfragewerte, aber viele halten weiter zu ihrem Kandidaten

Bei der CDU im Kreis Sigmaringen ist die Unzufriedenheit mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet am größten. Für einige (Ex-)Mitglieder der Partei war er schon immer der falsche Kandidat. Er hat aber auch prominente Fürsprecher in Südbaden und Oberschwaben. Der SÜDKURIER hat sich umgehört in der Region.