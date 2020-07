Immer mehr Gemeinden wehren sich gegen Motorradlärm. Neben der Initiative in Baden-Württemberg, unter deren Dach sich 105 Gemeinden oder Landkreise zusammengetan haben, entstehen längst andere Bündnisse, die das Motorengeräusch der Zweiräder als störend oder sogar krankmachend empfinden. Eines dieser Bündnisse macht inzwischen auch bundesweit auf sich aufmerksam: Die Initiative „Silent Rider“ aus dem Kreis Aachen sucht Verbündete in all den Regionen, die bei Motorradfahrern beliebt sind.

Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns aus Simmerath gründete den Verein Silent Rider. Er will die Eifel vor übermäßigem Lärm durch Motorräder schützen. | Bild: Monschauer Land

„Wir wollen keine Raser und Heizer“

Eine der treibenden Kräfte von Silent Rider (“Stiller Reiter“) ist Karl-Heinz Hermanns, Bürgermeister von Simmerath. Die ländliche Streugemeinde mit insgesamt 16.000 Einwohnern liegt im Nationalpark Eifel – dem einzigen in Nordrhein-Westfalen. Dort locken schöne Strecken, viel Grün und Haarnadelkurven. Motorradfahrer kommen gerne hierher. Sie sind für den ländliche Region auch wichtige Kunden, aber: „Wir wollen keine Raser und Heizer“, sagt Bürgermeister Hermanns.

Er und seine Mitstreiter unterscheiden sehr wohl zwischen Genussfahrern und lautstarken Bikern. Gegen Letztere wollen sie etwas unternehmen. Gegen verträgliches Fahren haben er und seine Gemeinde nichts einzuwenden. Deshalb auch der Name Stille Reiter.

Herrlich kurvig: Der Ort Einruhr am Obersee im Nationalpark Eifel. Die Region zieht Zweiradfahrer an. | Bild: Monschauer Land

Die „Stillen Reiter“ suchen Verbündete in Baden

Vor drei Jahren gründete Hermanns mit sieben gleichgesinnten Bürgermeistern die Plattform Silent Rider. „Nun wollen wir bundesweit aktiv werden“, sagt der CDU-Politiker, der seit elf Jahren im Rathaus der Eifelkommune sitzt.

Der Lärm aus den eindrucksvollen Auspuffanlagen ist nicht auf die Region um Simmerath beschränkt. Vor einigen Wochen traf er sich mit Bürgermeistern aus dem Nordschwarzwald in Gaggenau (Landkreis Rastatt). Hermanns stellte fest: „Wir haben dieselben Probleme.“ Im Schwarzwald hat Sasbachwalden (Ortenau) inzwischen die Federführung in Sachen Lärmschutz übernommen.

In Todtnau im Schwarzwald wird Motorenlärm aller Art gemessen. Auf dem Display wird das Ergebnis verkündet, wenn ein Fahrzeug nicht laut ist, erscheint das Wort „Danke“. | Bild: Nicolai Kapitz

Für angemessene Auflagen gibt es seit zwei Monaten eine Grundlage – wenn man sie nur umsetzen würde: Der Bundesrat hat im Mai einer Liste von Maßnahmen zugestimmt, die dem Lärm der Zweiräder die Spitze nehmen könnte. Das Paket umsetzen kann für die großen Straßen aber nur der Bund.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erteilte bereits eine Absage; er werde keinen der Vorschläge umsetzen, sagte er. Das empfinden Hermanns und seine Mitstreiter als unglaublich. „Das sind immerhin die Beschlüsse der Länderkammer und damit der 16 Bundesländer“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Wer haftet denn?

Der Bundesrat empfiehlt beispielsweise, die Geräusche auf maximal 80 Dezibel zu drosseln. Oder er will das sogenannte Sounddesign verboten wissen, über das ein Fahrer die Art und die Lautstärke selbst einstellen kann. Außerdem dringt das Gremium auf die Regelung der Haftungsfrage: Da die Fahrer immer einen Helm tragen, werden sie nicht eindeutig erkannt – und können sich damit einer persönlichen Haftung leicht entziehen nach dem Motto: „Ich war‘s nicht.“