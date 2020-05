Konstanz vor 1 Stunde

Ingo Lenßen und Nico König bauen in der Corona-Krise mobile Begegnungshäuschen – auch für ein Konstanzer Altenpflegeheim

Ingo Lenßen stellt zusammen mit Nico König bewegliche Häuser her, in denen Angehörige ihre Pflegebürftigen treffen – ohne Infektionsrisiko einzugehen. Das erste Häuschen in der Region wurde nun an das Pflegeheim „Christina“ in der Konzilstraße übergeben.