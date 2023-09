Herr Brunner, wie bereiten Sie sich auf die Vakanz vor?

Ich habe mit Ina und Mathias Geib einiges besprochen, was an Aufgaben ansteht. Die beiden haben viel vorbereitet, um mir den Start in der Kirchengemeinde zu erleichtern. Da es meine erste Vakanzvertretung ist, habe ich mich bei erfahrenen Kollegen informiert.

Betreuen Sie neben Bonndorf auch die Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal?

Da Grafenhausen im Zuge des Kirchenstrukturprozesses ab 2024 mit Bonndorf eine Gemeinde bilden wird, werde ich für die dortigen Menschen als Pfarrer da sein. Ühlingen-Birkendorf wird von Pfarrerin Susanne Ilgner aus Tiengen betreut.

Wie oft werden Sie persönlich in Bonndorf und Grafenhausen sein? Schließlich haben Sie auch noch in ihrer Kirchengemeinde Wutachtal Aufgaben.

Mein persönlicher Plan ist es, regelmäßig in der Gemeinde zu sein. Schließlich obliegen mir auch geschäftsführende Aufgaben. Bis Ende dieses Jahres werden Gottesdienste durch mich, aber auch durch Prädikanten gehalten. Wie sich das 2024 gestaltet, wird sich in Gesprächen mit dem Kirchengemeinderat zeigen.

Was wollen Sie den Menschen in Ihrer Vertretungszeit mit auf den Weg geben?

Ich bin Seelsorger und Ansprechpartner, möchte hören, was Menschen beschäftigt. Die evangelische Kirche befindet sich in einem Veränderungsprozess. Ich möchte Impulse aus der Gemeinde aufnehmen und soweit es mir möglich ist in diesen Prozess einbringen. Ich sehe mich dabei als Moderator.

Sie haben einen eigenen Internetauftritt – www.david-brunner.de. Warum?

(lacht) Bloggen ist seit mindestens 15 Jahren meine Leidenschaft. Ich möchte Gedanken weitergeben, die andere Menschen inspirieren sollen in Fragen des Glaubens, der Kirche und des Gemeindelebens. Ich lese leidenschaftlich gerne und stelle dort auch Bücher vor.

Wie lange werden Sie die Vertretung wahrnehmen?

Um ehrlich zu sein: Ich weiß es nicht. Und um genauer zu werden: Die Vertretung beginnt ab Oktober und endet mit der Einführung einer neuen Pfarrerin oder eines Pfarrers. Unser Kirchenbezirk ist sicherlich nicht der populärste, weil wir räumlich etwas entfernt von den Zentren liegen. Aus meiner Erfahrung darf ich allerdings sagen: Wer die Gegend kennengelernt hat, der weiß, wie schön es hier ist.

Haben Sie besondere Hobbys?

Außergewöhnliches sicher nicht. Seit meiner Jugend bin ich Fußballer durch und durch. Ich lese und blogge gerne, betreibe einen Podcast, Titel: „Einfach glauben“, und angle, leider viel zu selten. Im jüngsten Österreich-Urlaub mit der Familie habe ich das Wandern und die Natur sehr geschätzt.