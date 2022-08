Wer zurzeit mit einer der 79 Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland Kontakt aufnehmen will, dem bleibt nur der Griff zum Telefon. „Über Email sind wir zurzeit nicht erreichbar“, sagt Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee mit Sitz in Konstanz dem SÜDKURIER auf Nachfrage. Auch die Internetseite der IHK sei derzeit nicht aufzurufen, so Marx.

Betroffen sind auch die Kammern in der Region Südbaden und Oberschwaben. Weder die Internetseite der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, der IHK Bodensee-Oberschwaben noch die der IHK Hochrhein-Bodensee ist derzeit (Stand 15:00 Uhr) zu erreichen.

Grund für die Unterbrechung ist eine mögliche Cyberattacke auf die IT-Systeme der Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Diese Systeme sind laut Claudius Marx bei der Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GFI) Dortmund gebündelt. Dort wurde der Angriff bestätigt. „Die GFI hat die Attacke festgestellt und vorsorglich alle Webseiten der Kammern vom Netz genommen“, so Marx.

Damit sei sichergestellt, dass es von Hackern keinen Zugriff auf Dateien der Kammern geben könne. Dieser Schritt sei mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn abgesprochen worden.

Auch Telefonanlagen betroffen

Zunächst waren von dem Angriff auch die Telefonanlagen der IHK betroffen. Wie es beim GFI am Mittag hieß, laufe das zentrale interne Verwaltungssystem der IHK weiter. Man habe am Mittwochnachmittag „Aktivitäten“ bemerkt, sagte der Sprecher. Daraufhin seien am späten Abend als Präventionsmaßnahme die IT-Systeme heruntergefahren worden. Man spreche aber weiter von einer „möglichen“ Cyberattacke, betonte der Sprecher.

Wie lange es dauert, bis das GFI die Lage wieder im Griff hat, konnte Claudius Marx am Donnerstagnachmittag nicht sagen. Fest stehe aber: Die einzelnen Services der IHK werden nach dem Grad ihrer Dringlichkeit nach und nach wieder hochgefahren. „Das betrifft vor allem die elektronischen Ursprungsnachweise für den Export.“

Marx kündigte an, ein Wiederhochfahren von Systemen umgehend öffentlich zu machen. Er bleibt dazu mit dem SÜDKURIER in Kontakt. Per Handy.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.