Herr Rosa, welche Bedeutung hat für Sie der Titel Ehrenbürger?

Es ist ein symbolischer Titel, der eine besondere, in der Regel über längere Zeit gewachsene Beziehung zwischen einem Ort und einer Person zum Ausdruck bringt. Mir liegt wirklich viel an meiner Heimatgemeinde. Ich war und bin viel in der Welt unterwegs, aber ich habe immer das Gefühl, hier in Grafenhausen einen festen Anker zu haben. Die Wurzeln reichen hinab bis zu meinem Urgroßvater, und diese auch historische Verbundenheit fühle ich stark. Ich habe fest vor, bis an mein Lebensende hierzubleiben. Die aktive Verbindung zum Gemeindeleben war und ist mir dabei wirklich wichtig: Ich freue mich sehr, wenn ich zum Gelingen des Ganzen, zum Aufblühen des Gemeindelebens beitragen kann. Die Ehrenbürgerschaft ist für mich sozusagen das materialisierte Zeichen, dass meine Liebe zur Gemeinde von der anderen Seite erwidert wird. Ich liebe Grafenhausen, aber die Grafenhausener mögen mich auch. Ich würde sagen: Die Ehrenbürgerschaft ist der Ausdruck eines Resonanzverhältnisses.

Wie haben Sie die Einladung zur Ehrung empfunden?

Ich konnte der Anfrage der Gemeinde eigentlich sofort zustimmen. Ich habe mich gefreut und hatte keine Bedenken meinerseits – außer vielleicht, dass es schade wäre, wenn mir die Gemeinde eines Tages die Ehrenbürgerwürde wieder aberkennen müsste, weil ich mich politisch „falsch“ geäußert hätte – ich mische mich ja durchaus immer mal wieder in „heiße“ politische Diskurse ein, was heutzutage ja durchaus gefährlich sein kann. Aber die Gefahr ist sehr gering, denke ich.

Sie werden erst der vierte Ehrenbürger der Gemeinde Grafenhausen sein. Steigt damit der Wert der Auszeichnung?

Natürlich ist eine Sache umso wertvoller, je seltener sie ist. Was knapp ist, ist begehrt.

Wem wird eigentlich die Ehre zu teil, dem Professor oder dem Hartmut?

Das ist eine gute Frage, die grundsätzlich aber nur die Gemeinde beantworten kann. Aber nach meiner Wahrnehmung denke ich: Die Ehre gilt vermutlich der Verbindung. Dass der Prof. Dr. Dr. h. c. immer noch der Hartmut ist, der für jeden Sinn und auch jeden Unsinn zu haben ist. Mir jedenfalls ist es lieb und teuer, dass niemand im Dorf auf die Idee kommt, Herr Professor oder Herr Doktor zu mir zu sagen. Der Hartmut ist der vom Bläsihof, der Tennis und Orgel spielt und mit dem man in die Sterne gucken kann. Alles andere ist unwichtig. (wd)

Zur Person: Hartmut Rosa wurde 1965 geboren und ist Professor für allgemeine und theoretische Soziologie an der Universität Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde beginnt am Samstag, 30. September, um 17.30 Uhr in der Schwarzwaldhalle.