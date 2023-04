Die Eispreise unterscheiden sich von Region zu Region. | Bild: sk/David Ebener, dpa

Wer in Konstanz ein Eis essen will, muss sich auf saftige Preise einstellen. Bis zu 1,80 Euro kostet die Kugel in der größten Stadt am Bodensee.

In anderen Städten in der Region ist das Eis günstiger. Der SÜDKURIER hat sich umgesehen, die Preise gesammelt und verglichen.

Hier finden Sie die Eispreise für...

... Konstanz, Radolfzell und den Hegau

... Überlingen und Friedrichshafen

... Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen und Rheinfelden

... Donaueschingen, Villingen-Schwenningen, St. Georgen