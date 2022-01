Die Weichenstellung für die Ernennung des künftigen Konstanzer Polizeipräsidenten fiel schon im Sommer, im kleinen Kreis rund um den mittlerweile suspendierten Inspekteur der Polizei und Monate vor einer gesetzlich vorgesehenen Stellenausschreibung. Der SÜDKURIER berichtete bereits im Oktober, dass der Vizechef des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Hubert Wörner (58), neuer oberster Polizist in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil werden wird – und damit Chef über rund 1200 Beamtinnen und Beamten.

Nun, am Mittwoch, wurde die hochkarätige Postenvergabe anlässlich der Verabschiedung des in den Ruhestand wechselnden Konstanzer Polizeipräsidenten Gerold Sigg (63) offiziell: Staatssekretär Wilfried Klenk (CDU) führte Hubert Wörner in sein neues Amt ein.

Derzeit weilt dieser noch in Urlaub. Am Dienstag tritt Wörner sein neues Amt als Chef im flächenmäßig zweitgrößten Polizeipräsidium des Landes Baden-Württemberg an. Er wird damit künftig für die Sicherheit von nahezu 780.000 Bürgerinnen und Bürger verantwortlich sein. Für eine Stellungnahme war er am Mittwochnachmitag noch nicht erreichbar.

Der neue Polizeipräsident Hubert Wörner trat 1984 im Alter von 21 Jahren in den Dienst des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden ein. Zehn Jahre später wechselte er zur Landespolizei Baden-Württemberg und stieg im Jahr 2000 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Anschließend arbeitete Wörner im Lagezentrum des Stuttgarter Innenministeriums und ab 2001 in der Landespolizeidirektion Karlsruhe. Dort leitete er das Dezernat für Sonderfälle und Organisierte Kriminalität (OK). Der weitere Karriereweg Ab 2004 stand Wörner an der Spitze mehrerer kriminalpolizeilicher Dienststellen in Karlsruhe und Pforzheim. Seit 2018 war er im LKA Leiter des Stabsbereichs Grundsatz/Gremien/Geheimschutz, seit November 2020 Stabsleiter und Vizepräsident im LKA. Mit 1. Februar steigt Wörner zum Konstanzer Polizeipräsidenten auf.