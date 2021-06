Ob Küchentisch, auf der Couch oder im Büro in den eigenen vier Wänden: Das Homeoffice, dass durch die Corona-Pandemie einen drastischen Aufschwung in Deutschland erfahren hat, errichten sich Angestellte immer noch Tag für Tag zu Hause. Mehr als 10,5 Millionen Deutsche arbeiten seit Ende des vergangenen Jahres permanent im Homeoffice. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom handelt es sich dabei um knapp ein Viertel der Beschäftigten.

Bislang gilt: Arbeitgeber sind verpflichtet, Homeoffice anzubieten, soweit keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Doch aufgrund der sinkenden Inzidenzen in Deutschland werden die Rufe nach der Aufhebung der Homeoffice-Pflicht seitens der Unternehmen, die ihre Mitarbeiter vor Art haben wollen, immer lauter. Vizekanzler Olaf Scholz möchte derweil die Homeoffice-Pflicht nicht vorzeitig aufheben. Derzeit gilt sie bis Ende des Monats. Die Grünen fordern stattdessen ein Recht auf arbeiten zu Hause auch nach der Krise. Doch wie halten es Firmen in Südbaden, und was sind die Gründe dafür?

Die Vorbereitungen für die Rückkehr der Mitarbeiter laufen

Die Firma Binder hat sich auf die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht bereits vorbereitet. „Wir haben uns für den Zeitpunkt X eine Strategie erarbeitet, wie die Mitarbeiter sukzessive ins Unternehmen zurückkommen können“, sagt Vizepräsident Michael Pfaff von Binder. „Damit wir vorbereitet sind, wenn die Homeoffice-Pflicht endet.“ Die Firma aus Tuttlingen stellt Ultra-Tiefkühlschränke her, die so leistungsfähig sind, dass sie Temperaturen von bis zu 90 Grad unter Null halten können. Durch das Aufkommen der Corona-Impfstoffe von Biontech und Curevac wurden die Kühlschränke zu einem wichtigen Bestandteil im Kampf gegen die Pandemie, da die Vakzine bei tiefen Temperaturen gelagert werden müssen.

Bei der Rückkehr der Mitarbeiter ins Unternehmen gibt es auch Probleme. So ist bisher nicht klar, was mit der geltenden Abstandspflicht passiert. „Wenn wir die Mitarbeiter zurückholen und die Abstandspflicht nicht fällt, müssen wir schauen, wie wir mit dem Thema Homeoffice weiter umgehen“, so Michael Pfaff. Man habe vor Kurzem eine Betriebsvereinbarung geschlossen, sodass die Mitarbeiter 50 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten können. Allerdings müsse man dabei verschiedene Kriterien erfüllen. Pfaff stellt auch klar: „Für uns ist es super, wenn die Mitarbeiter wieder im Hauptquartier sind. Stichwort Zusammengehörigkeit“, so der Vizepräsident. „Das geht einfach besser vor Ort.“

Der Ideenaustausch ist wichtig

So seien Unterhaltungen in den Gängen oder vor dem Kaffeeautomaten für den Ideenaustausch, kreative Herangehensweisen und letztlich auch für die Innovation enorm wichtig. „Das haben alle Unternehmen in der Pandemie gelernt“, sagt der Vizepräsident von Binder. „In einer Konferenz gibt es immer eine Agenda, die man abarbeitet. Durch die Pandemie waren wir gefordert noch mehr miteinander zu kommunizieren, um beispielsweise räumliche Distanzen oder digitale Barrieren zu überwinden. Und genau das ist uns gelungen.“

Binder hat sich auf die Rückkehr der Mitarbeiter bereits vorbereitet. Vizepräsident Michael Pfaff (rechts) und CEO Peter Michael Binder (Mitte) sind froh, wenn ihre Mitarbeiter wieder in das Hauptquartier kommen. | Bild: Binder

Wenn man sich auf dem Gang treffe, rede man anders miteinander, denkt Pfaff. Und das sei laut Binder-Vize eine wichtige Aufgabe eines Unternehmens: Raum für Mitarbeiter zu schaffen, wo sie ohne Agenda miteinander diskutieren könnten.

Unterschied Telearbeit, Homeoffice und mobiles Arbeiten Für den Telearbeitsplatz wird zwischen dem Angestellten und dem Unternehmen eine Vereinbarung getroffen. Der Arbeitsplatz wird dann fest für den Beschäftigten zuhause eingerichtet. Dafür ist der Arbeitgeber verantwortlich. Normalerweise ist dieser vergleichbar mit einem Bildschirmarbeitsplatz im Unternehmen und unterliegt der Arbeitsstättenverordnung. Für einen mobilen Arbeitsplatz, der auch in der Arbeitsstättenverordnung definiert ist, reicht ein Bildschirmgerät wie beispielsweise ein Laptop aus. So kann mobil, also im Zug, Flugzeug oder Hotels, aber auch zuhause gearbeitet werden. Binder und die Sparkasse Bodensee bieten das mobile Arbeiten an.

Ob diese Art der Kommunikation in Zukunft im Digitalen anders gelöst werden könnte, als bisher, weiß er nicht. Doch er ist sich sicher: „Den persönlichen Kontakt kann man nicht ersetzen“, so Pfaff. „Das hat eine ganze andere Qualität.“ Über das digitale Netz fehle das Zwischenmenschliche. Der Binder Vize-Präsident denkt, dass zwischen mobilem Arbeiten und Arbeiten vor Ort ein hybrider Mix entstehen werde. Das produzierende Gewerbe mit einem Produktionsband habe es dabei aber schwieriger.

Von einer gesetzlichen Regelung, wie es beispielsweise die Grünen fordern, hält Michael Pfaff nicht viel. „Die Regelung für Homeoffice oder mobiles Arbeiten ist am besten bei den Firmen aufgehoben“, so Pfaff. „Wir müssen das jeweils mit dem Arbeitsmodell vereinbaren.“ Die Entscheidung solle dabei im Dialog mit den Mitarbeitern getroffen werden: „Dass uns aber gesagt wird, wie wir arbeiten sollen, halte ich für den falschen Weg.“

Sparkasse Bodensee baut Homeoffice aus

Die Sparkasse Bodensee fährt das Homeoffice-Angebot für Angestellte nach oben. Man habe mittlerweile eine deutlich weiter gehende Regelung mit dem Personalrat getroffen, sagt die Abteilungsleiterin der Personalabteilung Barbara Grote-Brinkmann gegenüber dem SÜDKURIER. „Weil unsere Erfahrungen in der Corona-Zeit sehr gut waren, werden wir unser Mobiles-Arbeiten-Angebot nach Corona nicht nur beibehalten, sondern sogar ausweiten“, so Grote-Brinkmann. „Künftig werden mehr Mitarbeiter, auf Wunsch auch an mehr Tagen pro Woche, mobil arbeiten können.“

Barbara Grote-Brinkmann von der Sparkasse Bodensee. | Bild: Grote-Brinkmann

Zurzeit befänden sich 330 Sparkassen-Angestellte im Homeoffice, vor der Pandemie waren dagegen 80 bis 90 Mitarbeiter in der Telearbeit beschäftigt. Ein Großteil der Menschen wird weiterhin mobil arbeiten, ist sich Barbara Grote-Brinkmann sicher. Dass die Sparkasse Bodensee das Thema vorantreibe sei gut im Sinne der Arbeitgeberattraktivität, weiß die Personalerin. So sei Homeoffice beziehungsweise mobiles Arbeiten heutzutage ein wichtiger Punkt für Bewerber und Mitarbeiter.

Digitale Platzbelegung als Pilotprojekt

Doch klar ist auch: „Wir haben natürlich auch Positionen und Stellen, die vor Ort seien müssen. Beispielsweise die Servicekräfte“, so Grote-Brinkmann. Diejenigen, die sich für das mobile Arbeiten entscheiden, werden wohl mindestens zwei Tage in der Woche dann auch im Homeoffice bleiben müssen. Dass sei eine der Vorgaben, denn bei lediglich einem Tag in der Woche lohne sich der Aufwand nicht. Darüber hinaus müsse man auch schauen, dass es vor Ort mit der Arbeitsplatzbelegung passt.

Homeoffice für Grenzgänger Die Ausnahmeregelung für Homeoffice bei Grenzgängern aus Deutschland und der Schweiz wurde erneut bis Ende des Jahres verlängert. Die Vereinbarung zwischen Deutschland und der Schweiz, dass die vorübergehende Arbeit im Homeoffice keine Auswirkungen auf die Sozialversicherungspflicht von Grenzgängern hat, war im März 2020 geschlossen worden. Damit wurde gesichert, dass die Corona-bedingte Heimarbeit nicht zu einer Änderung des Rechts in der Sozialversicherung führt. Betroffene Arbeitnehmer blieben im gleichen Staat sozialversichert wie bisher. Die Ausnahmeregelung läuft nun bis zum 31. Dezember 2021 weiter. Wenn sich die Gesundheitssituation wieder normalisiert hat, gelten wieder die üblichen Unterstellungsregeln. (tle)

Hierbei testet die Personalabteilung gerade in einem Pilotprojekt eine digitale Platzbelegung. Ist das Büro voll, muss der Mitarbeiter mobil arbeiten. Auf lange Sicht überlege man sich bereits, was mit den Räumlichkeiten passiere, die leer bleiben, da man weniger Bürofläche in Anspruch nehme. Eine Möglichkeit wäre das Vermieten an andere Unternehmen, so Grote-Brinkmann.

Zwar gehen die beiden Unternehmen Binder und die Sparkasse recht unterschiedlich vor, in einem sind sie sich jedoch einig: Beide lehnen eine gesetzliche Regelung, wie sie die Grünen fordern, entschieden ab. „Ich bin überzeugt, dass die Unternehmen sich gute Gedanken machen, wie sie das Thema Homeoffice umsetzen“, sagt Barbara Grote-Brinkmann. „Es braucht nicht immer eine gesetzliche Regelung. Oft reguliert sich der Markt dabei selbst.“ Die unternehmerische Freiheit sollte erhalten bleiben, meint sie.

Das sagt die IHK

Für die IHK Hochrhein-Bodensee ist die allgemeine Entwicklung klar. Vieles, was die Unternehmen durch die Pandemie gelernt haben, wird auch darüber hinaus Bestand haben, dabei ist sich Claudius Marx, Geschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee sicher. Dazu gehöre auch das mobile Arbeiten. „Die Unternehmen werden sich noch stärker und intensiver dem Thema Digitalisierung widmen“, so Marx. „In diesen Kontext gehört auch das Homeoffice, das markante Flexibilisierung der Arbeitswelt mit sich bringt.“

Mehrere IHK haben ihre Mitglieder bereits zu dem Thema Mobiles Arbeiten und Homeoffice befragt. „Die Ergebnisse waren stets sehr ähnlich“, sagt Claudius Marx. „Die befragten Unternehmen, die auf Homeoffice setzen, tun dies vor allem, weil sich diese Arbeitsform als besonders effizient erwiesen und in der Krise bewährt hat. Eine höhere Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten werden regelmäßig genannt.“