40 Jahre lang trafen sich die höchsten Entscheidungsträger der baden-württembergischen Justiz alljährlich mit Experten und Journalisten zu einem zweitägigen Meinungsaustausch in Triberg im Schwarzwald. Wegen einer Hotelschließung brach das Justizministerium im Vorjahr mit dieser langen Tradition. Seither findet das Symposium im Steigenberger-Inselhotel in Konstanz statt – in diesem Jahr unter dem Motto „Meinungsfreiheit im Spannungsverhältnis zwischen Grundrecht und gesellschaftlicher Realität“.

Als einen der Hauptredner lud Justizministerin Marion Gentges (CDU) den Journalisten und Autor Jan Fleischhauer ein. Der langjährige „Spiegel“-Kolumnist liebt es zu provozieren. Er hat CDU-Chef Friedrich Merz schon mal als „sehr reiches Würstchen“ gescholten, den Weltfußballverband Fifa als kriminelle Organisation bezeichnet und nach einer Kontroverse mit einem rechten Schweizer Politiker ‚Atomwaffen auf Zürich!‘ gefordert. Letzteres bescherte dem Provokateur strafrechtliche Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.

Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland ein Grundrecht. Das stehe auch nicht zur Disposition, wurde bei einem Symposium des baden-württembergischen Justizministeriums in Konstanz deutlich. | Bild: René Laglstorfer

Was würde Fleischhauer nun in Konstanz vor Gerichtspräsidenten, Generalstaatsanwälten und Mitgliedern des baden-württembergischen Landtags sagen?

„Kultur der Boshaftigkeit“

Von seiner Meinungsfreiheit mache er „weidlich“ Gebrauch – und es gebe eine ganze Reihe von Leuten, die sagen würden: „zu weidlich“, erklärte Fleischhauer zu Beginn seiner Rede im Konstanzer Inselhotel. „Hohn, Spott, Beleidigungen gehören zu meinen bevorzugten Stilformen. Die Beleidigung ist ein wenig in Verruf geraten (…), dabei vergessen wir, dass es einmal eine Kultur der Boshaftigkeit gab“, so der 60-Jährige.

Als Beispiele nannte er die Schriftsteller Kurt Tucholsky, Dorothy Parker sowie eines seiner Vorbilder, den österreichischen Journalisten Anton Kuh (1890-1941). Dieser hatte einmal gesagt: „Nur nicht gleich sachlich werden! Es geht ja auch persönlich.“ – „Das ist ein Satz, mit dem ich sehr gut leben kann“, so Fleischhauer.

Harald Schmidt und Willy Brandt

Zwei Regeln bleibe er treu. Erstens – wie Entertainer Harald Schmidt – keine Witze über Leute machen, die weniger als 10.000 Euro pro Monat verdienen. „Bei Kevin Kühnert (SPD-Generalsekretär, Anmerkung der Redaktion) war das schwer“, sagte der Journalist mit einem Schmunzeln sorgte damit für Lacher im Publikum. Zweitens: Kein böses Wort über Leute, die ohnehin schon am Boden liegen. „Wenn sich alle schon im Verdammungsurteil einig sind, braucht es nicht auch noch von mir einen Kommentar“, so Fleischhauer.

Jan Fleischhauer schrieb 30 Jahre für den „Spiegel“ und ist seit 2019 Kolumnist beim Nachrichtenmagazin „Focus“. | Bild: Justizministerium/Alexander Schmidt

Seine Mutter sei gläubige Sozialdemokratin gewesen und habe jeden Abend eine Kerze für den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt angezündet. „Historisch gesehen stehe ich mit meiner Auffassung von Meinungsfreiheit in einer linken Tradition“, so der gebürtige Hamburger. Er kritisierte eine „neue sprachpietistische Bewegung“, die jeden Satz darauf abklopfe, ob er als beleidigend oder herabsetzend betrachtet werden könnte.

Meinungsforscher Thomas Petersen Kann man seine Meinung noch frei sagen? Der Allensbacher Meinungsforscher Thomas Petersen eröffnete das „Konstanzer Symposium“ des baden-württembergischen Justizministeriums. Seinen Umfragen zufolge haben 48 Prozent der Menschen das Gefühl, dass man seine Meinung heute in Deutschland nicht mehr frei sagen könne, sondern besser vorsichtig sein sollte. Und das Zigeunerschnitzel? Die intellektuellen Eliten und die Mehrheit der Gesellschaft in Deutschland lebt nach Einschätzung von Petersen „in völlig verschiedenen Welten“. Während in Massenmedien etwa der Gebrauch des Worts „Zigeunerschnitzel“ kritisiert werde, hielten das 77 Prozent der Menschen für übertrieben, so der Forscher vom Institut für Demoskopie Allensbach. Auch dass sich eine Berliner Grünen-Politikerin dafür entschuldigt habe, als Kind Indianer gespielt zu haben, sei für die große Mehrheit nicht nachvollziehbar. Einstellungen zu geschlechtergerechter Sprache Mehr als zwei Drittel der Menschen in Deutschland halten laut Petersen geschlechtergerechte Sprache für überzogen. Selbst bei Unterstützern der Grünen stehe eine Mehrheit dem konsequenten Nennen beider Geschlechtsformen ablehnend gegenüber. Petersen warnte davor, dass eine Minderheit der Gesellschaft ihre Sprache aufzwinge. Es sei „nicht Aufgabe der intellektuellen Elite, die breite Bevölkerung zu erziehen“, so der Allensbacher Forscher. (rla/epd)

„Die Leute sprechen nicht so“

„Wenn mir jemand sagt, ich soll in meinen Kolumnen das Z-Wort, also Zigeuner, und das N-Wort (Neger, Anmerkung der Redaktion) nicht mehr verwenden, dann frage ich mich: Darf ich die Wirklichkeit noch als Wirklichkeit beschreiben?“, so Fleischhauer. Er habe Linguistik studiert und wisse, dass Menschen in der Sprache den kürzesten Weg gingen, nicht den längsten.

Deshalb sei etwa das sprachliche Gender-Konzept nur „in geschlossenen Anstalten“ durchsetzbar – in Redaktionen, Ministerien und Universitäten. „Das wird als Elitenprojekt gesehen, was es auch ist. Die Leute sprechen nicht so“, betonte der 60-Jährige.

Justizministerin Marion Gentges Sprachschutzgesetz? Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) war am ersten Tag des Symposiums nicht anwesend, sondern in Berlin, um an der geplanten Whistleblower-Richtlinie zu arbeiten. Sie kam am zweiten Tag nach Konstanz und lehnte den Vorschlag ab, Gendersprache in öffentlichen Institutionen zu verbieten. „Ich darf versichern, ein Sprachschutzgesetz ist nicht in Arbeit“, antwortete sie auf eine nicht ganz ernst gemeinte Frage. Mehr Mut und Zivilcourage Jeder, der verheiratet sei, kenne das: „Manchmal hat auch mein Mann Recht, aber zu Hause sage ich das nicht“, sagte Gentges mit einem Schmunzeln. Selbst wenn jemand „dummes Zeug“ erzähle, sei das von der Meinungsfreiheit geschützt. Aber es dürfe niemanden kalt lassen, wenn laut einer Allensbach-Umfrage fast die Hälfte der Menschen in Deutschland sage, sie trauten sich nicht mehr, ihre Meinung frei zu äußern. „Das ist ein demokratisches Problem und damit gefährden wir die Grundfesten unserer Demokratie“, so die Ministerin. Sie wünschte sich mehr Mut und Zivilcourage und hielt fest, dass auch Politiker nicht die Weisheit gepachtet hätten. (rla/epd)

Landes-Justizministerin Marion Gentges (CDU) in Konstanz. | Bild: Justizministerium/Alexander Schmidt

„Mein Ratschlag: Don‘t drink and twitter“

Dann erzählte Fleischhauer beiläufig, dass er „neulich“ angezeigt worden sei. Sein „Bekannter“, ein rechtskonservativer Parlamentsabgeordneter und Journalist in der Schweiz, habe „das Lied gesungen“, dass man den Russen keinesfalls entgegen treten dürfe, sonst würde das Risiko einer nuklearen Katastrophe drohen. Darauf habe Fleischhauer seinem Schweizer „Bekannten“ auf Twitter geantwortet: „Atomwaffen auf Zürich!“

Beim 42. Konstanzer Symposium des baden-württembergischen Justizministeriums nahmen im Steigenberger-Inselhotel etwa 50 Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Medien teil. | Bild: Justizministerium/Alexander Schmidt

Schließlich habe er ein offizielles Ermittlungsschreiben einer Gruppenleiterin bei der Staatsanwaltschaft München erhalten. Begründung: Fleischhauer habe mutmaßlich gegen Paragraf 140, Belohnung und Billigung von Straftaten, verstoßen – darauf stehen bis zu drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe. „Mein Ratschlag an Sie ist: Don‘t drink and twitter“, gab er den Entscheidungsträgern im Saal mit auf den Weg.

„Ironisch antworten und ins Lächerliche ziehen wollen“

„Ich hatte dann schon eine lustige und launige Antwort formuliert, als mich der Anwalt meines Verlagshauses anrief. Ich solle das nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil ich in Bayern lebe“, so Fleischhauer. Der Anwalt habe ihm dann ein Schreiben vorformuliert über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, welche der Meinungsfreiheit den Vorrang gewähre, was wiederum eine Strafbarkeit ausschließe. Daraufhin seien die Ermittlungen gegen ihn eingestellt worden.

Auf SÜDKURIER-Anfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft München: „Vorsätzliches Handeln hinsichtlich (…) des Billigens von Straftaten konnte dem Beschuldigten nicht nachgewiesen werden“, teilte eine Oberstaatsanwältin mit. Fleischhauer habe angegeben, dass er ironisch auf einen USA-kritischen Post eines Schweizer Journalisten antworten und diesen ins Lächerliche habe ziehen wollen.