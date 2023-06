Wanderer und Ausflügler müssen an Fronleichnam in Teilen Baden-Württembergs vorsichtig sein: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigt die Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Schwarzwaldes am Donnerstag auf die zweithöchste Warnstufe.

Betroffen sind auch Oberschwaben, der Bodenseeraum und Teile der Schwäbischen Alb.

Im Schwarzwald musste die Feuerwehr bereits am Montag zu einem Waldbrand ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, brannte in Höchenschwand (Landkreis Waldshut) eine Fläche von rund 30 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausbreitung verhindern. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei noch unklar.

Erster heißer Tag des Jahres über 30 Grad erwartet

Das Wetter in Deutschland bleibt in den kommenden Tagen sommerlich – in manchen Regionen werden auch Schauer oder Gewitter erwartet. „Diese Woche wird es den ersten heißen Tag mit Temperaturen über 30 Grad geben. Wo und wann genau ist aber noch nicht klar“, sagte Meteorologin Sonja Stöckle vom Deutschen Wetterdienst am Dienstag.

Im Süden sei das Unwetterpotenzial vor allem am Donnerstag erhöht, dort sei heftiger Starkregen oder auch Hagel möglich.

Die 30-Grad-Marke werde vermutlich am Freitag oder Samstag geknackt, sagte Stöckle. Dann seien entlang des Rheins die höchsten Maximumtemperaturen zu erwarten. (dpa)