von unseren Lokalredaktionen

Hohe Wasserstände haben am Wochenende an Rhein und Bodensee für überschwemmte Straßen gesorgt und die Schifffahrt behindert. In Freiburg sorgt eine Rettungsaktion für eine angeblich in der Dreisam ertrunkene Frau für Wirbel.

Am Bodensee und in Oberschwaben mussten Rettungskräfte wegen zahlreicher überschwemmter Straßen ausrücken. Besonders betroffen waren Friedrichshafen, Salem, Deggenhausertal und Meersburg. In den nächsten Tagen soll laut der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg der Pegel wieder sinken.

Rettungsaktion an der Dreisam

Die Rettung einer vermeintlich in die über die Ufer getretene Dreisam gestürzten Frau in Freiburg stellte sich als weniger dramatisch heraus als zunächst angenommen. Eine junge Frau sei lediglich mit ihrem Rad auf dem Uferweg in Freiburg wegen der Überschwemmung nicht mehr weitergekommen und habe sich mit Hilfe eines Mannes in Sicherheit gebracht, sagte ein Polizist.

Bodenseekreis/Friedrichshafen/Meckenbeuren Straßensperrungen, vollgelaufene Keller und überflutete Wege: Wassermassen halten Bevölkerung und Einsatzkräfte in Atem Das könnte Sie auch interessieren

Eine Zeugin hatte der Polizei gemeldet, dass sich eine Frau an einer Ufermauer im Fluss festhalte. Daraufhin rückten mehrere Feuerwehren, die Polizei, Rettungstaucher und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus. Doch die Suche blieb auch mit einem Helikopter erfolglos. Eine weitere Zeugin gab später an, beobachtet zu haben, wie ein Mann kurz vor dem Einsatz der Beamten eine junge Frau aus dem Wasser zog.

Die Dreisam führt nach Niederschlägen und Tauwetter auch in hohen Lagen viel Wasser. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Entspannung im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis hat sich die Lage inzwischen wieder entspannt. In Friedrichshafen waren nach Angaben der Stadtverwaltung am Freitag 175 Kräfte aller Abteilungen der Feuerwehr Friedrichshafen, umliegender Feuerwehren, des THW und des städtischen Baubetriebsamtes im Einsatz. Sie wurden zu etwa 75 Einsätzen gerufen. Zum Teil waren Keller vollgelaufen oder Straßen überflutet.

Video: Kerstin Mommsen

Die Feuerwehr Meckenbeuren war eigenen Angaben zufolge seit Freitagmorgen im Dauereinsatz. Während sich zunächst ein Einsatzschwerpunkt in Brochenzell gebildet hatte, verschärfte sich schließlich die Situation am Schussendamm in Kehlen.

Am Sonntag gab Martin Scheerer, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands, Entwarnung. „Zwar gab es auch am Sonntagmorgen noch Einsätze, insgesamt entspannt sich die Lage aber zunehmend“, erklärte er. Der Schnee sei inzwischen eigentlich überall geschmolzen und auch die Gefahr vor Starkregen sei gesunken. „Viele Bäche wurden außerdem freigeräumt. Ich denke, den Rest packt jetzt die Natur“, so Scheerer.

Video: Andreas Ambrosius

Vorläufige Entwarnung im Schwarzwald – Pegel könnten aber wieder steigen

Auch im Schwarzwald sanken die Pegel der Flüsse am Sonntag nach starkem Hochwasser am Samstag wieder. Stark über die Ufer getreten ist die Brigach zwischen Villingen und Donaueschingen und die Donau hinter Donaueschingen. Allerdings verzeichnete die Hochwasservorhersage-Zentrale keine Rekordwerte bei den Pegelständen.

Am Mittwoch könnten die Pegel erneut steigen, warnt die Hochwasservorhersage-Zentrale. Es soll weiter regnen und die Temperaturen bleiben mild.

Hochwasser bei Brigachtal. Plötzlich besteht die Welt aus Schnee-Inseln. | Bild: sk

Angeschwemmte Holzstämme am Hochrhein

Am Hochrhein hatten die Mitarbeiter des Wasserkraftwerks Laufenburg mit den angeschwemmten Holzstämmen und Geäst alle Hände voll zu tun. Große Holzstämme wurden mit einem Kran aus dem Wasser geholt und ans Ufer der Schweizer Seite gebracht. Die Stauwehre mussten geöffnet werden, damit die Wassermassen abfließen konnten.

Das Hochwasser der Wehra unterspülte die beiden Widerlager an der Brücke bei der Wehramündung in Brennet bei Bad Säckingen (Kreis Waldshut) so stark, dass sich die Brücke an einer Seite absenkte. Sie ist vorläufig gesperrt.

Auch das Kraftwerk in Laufenburg wurde nicht verschont. | Bild: Andrea Worthmann