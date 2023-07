Mit einer Hitzewelle müssen die Menschen im Südwesten am Wochenende rechnen. Mit bis zu 37 Grad soll es am Sonntag den bisher heißesten Tag des Jahres geben, wie Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Schon am Freitag würde die Hitze beginnen. Bis zu 32 Grad könne es in den Niederungen geben. Grund dafür sei ein Schub subtropischer Luft aus dem Südwesten.

Unangenehm schwül werde es dann am Samstag, erklärte Nerding. Denn die Luft werde feuchter. Verbreitet bis zu 34 Grad erwartet der DWD. Obwohl ein paar Quellwolken dazukämen, werde es weitgehend sonnig und trocken bleiben.

Der Höhepunkt der Hitzewelle soll am Sonntag sein: Bis zu 37 Grad könne es geben. Das sei dann der bisher heißeste Tag des Jahres. Selbst an der Spitze des Feldberges könne es am Sonntag 24 Grad warm werden. Das sei außergewöhnlich, meinte der Meteorologe. (dpa)