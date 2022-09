Daten-Story Veröffentlicht am 20. September 2022

Der Sommer geht zu Ende und er hat an so manchen Rekorden gekratzt. Die Region, allen voran Konstanz, sticht dabei heraus. Richtig heiß wurde es aber anderswo.

Nicht nur an diesem Tag war es heiß in Kressbronn am Bodensee. Die Punkte zeigen alle Wetterstationen, die mehr als 35 Grad Celsius gemessen haben.| Bild: johapress

Am Freitag geht der Sommer 2022 kalendarisch zu Ende. Hinter uns liegen extremes Wetter, extreme Farben und ein extremer Pegel — der Sommer 2022 war heftig. So heiß, dass jeder ins schwitzen kam und so trocken, dass der Bodensee auf dem Weg war, den