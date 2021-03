von SK

Die Sonne scheint und die Menschen sind draußen – der 15. März 2020 hätte ein schöner Frühlingstag sein können. Doch um kurz vor 15 Uhr kam die für viele alles verändernde Nachricht: Deutschland riegelt die Grenzen zu Österreich, der Schweiz und anderen Nachbarländern ab. Die Corona-Pandemie griff zu diesem Zeitpunkt zwar bereits um sich und in Europa wurden schrittweise die Grenzen geschlossen, aber die Konsequenzen dieser Nachricht wurden vielen Menschen im SÜDKURIER-Verbreitungsgebiet erst später klar.

Am 16. März war es dann soweit. Die Grenze zur Schweiz wurde geschlossen. Auch kleinere Übergänge wurden im Laufe des Tages komplett dicht gemacht. An den Grenzen wurde scharf kontrolliert.

Am Autobahnzoll Konstanz-Kreuzlingen nehmen deutsche Bundespolizisten am 16. März 2020 um kurz nach 8 Uhr die erste Kontrolle bei der Einreise nach Deutschland vor. Tags zuvor wurde beschlossen, dass Deutschland wegen des Corona-Virus seine Grenzen zur Schweiz und anderen Nachbarländern schließt. | Bild: Lukas Ondreka

An den Zollstellen in Konstanz fragten Bundespolizisten Einreisende, ob ein triftiger Grund vorliege. Neben der Schließung der Grenzübergänge wurde ein zusätzlicher Zaun an der Grenze auf Klein Venedig errichtet. Das schweizerische Kreuzlingen und Konstanz waren so zwei getrennte Städte – das hätte sich vermutlich niemand träumen lassen. Weitere Bilder und Eindrücke zum Tag der Grenzschließung in Konstanz können Sie hier nachlesen.

Der Zaun an der Kunstgrenze wird aufgebaut. | Bild: Manfred Schneider

Auch in Waldshut-Tiengen kontrollierte die Polizei pünktlich um 8 Uhr den Einreiseverkehr nach Deutschland. Wer ohne triftigen Grund einreisen wollte, der wurde von den Beamten aufgefordert, direkt wieder umzukehren. Wie es am Zoll in Waldshut und in den Parkhäusern der Innenstadt aussah, lesen Sie hier.

Montagmorgen kurz vor 8 Uhr haben einigen Einkaufstouristen aus der Schweiz noch ein paar Einkäufe in Waldshut-Tiengen erledigt. So wie ein Deutscher, der im schweizerischen Turgi lebt. „Es waren heute Morgen noch viele Schweizer vor der Grenzschließung zum Einkaufen nach Deutschland gekommen“, sagt er. Allerdings ärgert er sich darüber, dass der Zoll die Grünen Zettel nicht mehr abgestempelt hat. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Nicht nur in Konstanz und in Waldshut wurden die Grenzen abgesperrt. Zwischen Bayern und Vorarlberg führte die Grenzschließung zu Verkehrschaos. Autobahnauffahrten bei Lindau wurden abgesperrt, der Pfändertunnel war zeitweise dicht und der kilometerlange Rückstau reichte bis nach Dornbirn. Nur noch Pendlern und dem Güterverkehr war es gestattet, die Grenze zu passieren. Wir haben den Tag für Sie in Wort und Bild zum Nachlesen festgehalten.

Stau auf der Autobahn bei der Ausfahrt Richtung Lindau. | Bild: Susanne Hogl

Wenige Tage später wurde das ganze Ausmaß der Grenzschließungen deutlich, vor allem für Berufspendler: Da der Grenzübergang Stein am Rhein geschlossen war, mussten Pendler große Umwege fahren – die Fahrt von Waldshut nach Baden dauert teilweise bis zu drei Stunden. Unsere Fotografen haben den Ausnahmezustand von Konstanz bis Basel in Bildern dokumentiert und zeigen, wie die Schweizer Grenze zur Festung wurde.

Kein Durchkommen mehr am Grenzübergang Ebringen-Thayngen. | Bild: Tesche, Sabine

Emotionale Begegnungen am Grenzzaun

Nicht nur für Pendler, auch für Familien war die neue Situation schwierig und mit Sehnsucht nach der persönlichen Begegnung verbunden, wenn sich Verwandte plötzlich nicht mehr besuchen konnten. Eine emotionale Szene spielte sich am 16. März beim Konstanzer Grenzübergang Autobahn an. Der achtjährige Benjamin vermisste seine Oma und ein Polizist zeigt sein weiches Herz.

Keine Umarmung möglich: Wegen des Zauns sind nur Gespräche auf Distanz möglich. Auf dem Schild steht „Papa ich liebe dich.“ | Bild: privat

Auch Liebespaare waren von den geschlossenen Grenzen betroffen und hatten damit zu kämpfen. Denn es galt: ohne Trauschein auch kein Passierschein. Auf Klein Venedig in Konstanz kam es zu emotionalen Szenen und Begegnungen am Grenzzaun. Unser Reporter hatte damals mit einigen Paaren gesprochen und sie an der Grenze getroffen. Hier gibt es die emotionalen Geschichten zum Nachlesen.

Dass zwischen Kreuzlingen und Konstanz wieder eine Grenze steht, macht vieles komplizierter, auch für Liebespaare. | Bild: Bernd Kern

Die Freude darüber, dass sich Paare, Familien und Freunde zumindest an der Grenze sehen konnten, währte nicht lange. Da sich immer mehr Menschen am Zaun auf Klein Venedig trafen, reagierte die Schweizer Behörde und stellte eine zusätzliche Absperrung auf.

Viel Gitter und grau statt Kunst und Begegnung: Noch mehr Zäune an der Kunstgrenze auf Klein Venedig. | Bild: Scherrer, Aurelia

Grenze wird zur Belastungsprobe

Die Grenze am Bodensee wurde international bekannt, sogar die New York Times berichtete darüber. Für Paare hieß es Mitte April aber weiter durchhalten. Nur Familien und Ehepaare profitierten von neuen Lockerungen. Lesen Sie hier vier berührende Grenz-Geschichten von SÜDKURIER-Lesern.

Viele Paare leiden darunter, dass sie sich nicht sehen können. | Bild: privat

Der Ruf nach Grenzöffnungen wurde immer lauter: Bundestagsabgeordnete setzten sich für die Aufhebung der Grenzschließung ein, Bürgermeister aus Südbaden machten Druck und in der Schweiz forderten immer mehr Politiker Grenzöffnungen. Am 13. Mai war es dann endlich soweit. Die Bundesregierung beschloss Lockerungen an den Grenzen.

Erleichterung: Die Zäune zur Schweiz kommen weg

Zwei Tage später wurden die Zäune zwischen Konstanz und Kreuzlingen abgebaut. An diesen Moment wird man sich vermutlich noch lange erinnern. Hier sehen Sie noch einmal viele Bilder und Videos.

Zaun für Zaun zurück zur Freiheit: An der Deutsch-Schweizer Grenze – hier an der Kunstgrenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen – wurden die Absperrungen wieder entfernt. Diese Wiedervereinigung wurde von vielen Bürgern ersehnt und vor Ort gefeiert. | Bild: Scherrer, Aurelia

Nachdem Österreich am 3. Juni die Reisebeschränkungen zu den Nachbarländern aufgehoben hatte, konnten die Menschen aufatmen: Am 15. Juni, drei Monate voller Hoffen und Bangen und einem stets mulmigen Gefühl, kam um Mitternacht die lang ersehnte Nachricht: Die deutsch-schweizerischen Grenzen sind wieder für alle offen!

Seit Montag, 15. Juni, ist die Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen wieder geöffnet. Für Konstanz bedeutete das: Die Innenstadt wird wieder belebter. | Bild: Lukas Ondreka

Seit Weihnachten vergangenen Jahres gibt es jedoch wieder strengere Regeln. Grenzübertritte zwischen Deutschland und der Schweiz sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, da die Schweiz weiterhin als Risikogebiet gilt.

Verschärfte Kontrollen wie im vergangenen Frühjahr soll es zwar nicht geben, aber wer erwischt wird, muss mit Bußgeldern rechnen. Wie hoch diese sind, was es bei der Einreise zu beachten gibt und welche Regeln für Grenzpendler, Touristen und Familien derzeit gelten, erfahren Sie hier.