Politik vor 1 Stunde

Herr Strobl, wären die Corona-Demonstrationen in Baden-Württemberg anders gelaufen?

Die Ausschreitungen bei den Corona-Demonstrationen in Berlin am schlagen hohe Wogen. Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) rät zu strengen Auflagen für Veranstalter. So musste Querdenken in Stuttgart aus der Innenstadt raus und auf den Cannstatter Wasen ausweichen.