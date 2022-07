Meinung vor 1 Stunde

Herr Kretschmann, kein Nein, Nein, Nein zur Atomkraft mehr – aber kommt dann auch das Tempolimit?

Im „Brief zum Wochenende“ schreibt ein Redakteur an einen Adressaten, der in den Schlagzeilen ist. Heute an Ministerpräsident Kretschmann, der im ZDF eine Nein-Salve losließ und den Atom-Weg öffnet.