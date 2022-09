von Dominik Dose und Uli Fricker

Der Tod von Queen Elizabeth II. sorgt auch in der Region für tiefe Trauer. Besonders gilt das für das Haus Baden. Bernhard Prinz von Baden würdigt in einem Statement die Leistungen der Queen: „Königin Elizabeth II. war zeit ihres Lebens und bis zuletzt dem Dienst für das Vereinigte Königreich und den Commonwealth verpflichtet und bleibt ein immerwährendes Vorbild für uns alle.“

Seit 1947 sei die Queen „engstens mit unserer Familie verbunden“, so Bernhard Prinz von Baden. Zuletzt seien Teile der markgräflichen Familie im März mit der Königin zusammengekommen, Anlass war die Trauerfeier für den im Vorjahr verstorbenen Prinz Philip. Auch bei der Beisetzung Philips 2021 gehörte Bernhard Prinz von Baden zu den Corona-bedingt nur wenigen geladenen Gästen.

Bernhard Prinz von Baden trifft im April 2021 vor der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor ein, zur Beisetzung von Prinz Philip. | Bild: JUSTIN TALLIS

Elizabeth mit der Großmutter verschwägert

Prinz Philip war der Großonkel von Bernhard Prinz von Baden – so hatte auch die Queen selbst familiäre Verbindungen zum Haus Baden. „Königin Elizabeth war die Schwägerin meiner Großmutter, Markgräfin Theodora“, erklärt Bernhard Prinz von Baden.

Das alles kam so: Theodora, Schwester von Philip, heiratete im Alter von 25 Jahren Berthold Markgraf von Baden. Mit ihm wohnte sie überwiegend in Schloss Salem (Bodenseekreis).

Später, als Mitglied des Hauses Baden, unterstützte Theodora ihren Bruder Philip auch bei der Ausbildung. Sie ließ den damals Zwölfjährigen 1933 in das Schlossinternat Salem bringen. Die Schule in den ehemaligen Hallen des Klosters war erst einige Jahre zuvor als Reformprojekt gegründet worden. Der Vorteil dabei: Philip wohnte ganz in der Nähe seiner Schwester.

Prinzgemahl Philip als Onkel und Großonkel

Ein weiteres Ereignis verknüpfte den späteren Prinzgemahl mit dem Haus Baden: 1933 bekam Theodora von Baden einen Sohn, der auf den Namen Max getauft wurde. Philip war also Onkel von Max von Baden, für dessen Sohn Bernhard von Baden damit Großonkel. 1965 besuchten die Queen und Philip deswegen auch Salem.

Am 24. Mai 1965 berichtete der SÜDKURIER über den Besuch der Queen in Salem – der Ausflug zum Bodensee war rein privater Natur, zu dem Elizabeth II. per Sonderzug anreiste. Gastgeber waren Markgraf Max von Baden und seine Frau Theodora, eine Schwester von Prinz Philip. Tausende jubelten ihnen zu. | Bild: unbekannt

Neben dieser erfreulichen Erinnerung verbanden Philip und damit auch die Queen auch düstere Momente mit dem süddeutschen Raum: Philips Mutter Alice von Battenberg war auf Druck ihres Bruders Louis Mountbatten in das Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen eingewiesen worden. Die Heilstätte zählte damals zu den fortschrittlichsten in Europa. Die Adlige litt wohl an Schizophrenie.

Die Schwiegermutter der Queen wurde aus Kreuzlingen geholt

Philip hat seine Mutter mehrfach in Kreuzlingen besucht und sie nie verleugnet. Ihre letzten beiden Lebensjahre verbrachte Alice von Battenberg im Buckingham Palast in London, wo sie 1969 starb. Ihr Sohn hatte die mittellose Mutter zu sich geholt, schließlich war sie die Schwiegermutter der Queen.

Der Kontakt zwischen Salem und Buckingham ist seither nie abgerissen. Er wird auch von der jungen Generation gepflegt.