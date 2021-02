Die Kritik an Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha wird lauter. Die Corona-Todeszahlen in Altenheimen mussten deutlich nach oben korrigiert werden. Das Ministerium hat dafür eine Erklärung. Lucha sprach darüber auch im Sozialausschuss des Landtages – für FDP- und CDU-Abgeordnete aus der Region ein „nichtssagender“ und „unbefriedigender“ Auftritt.

„Heute ist die Hölle los“, entfährt es dem Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart. Kein Wunder, hat der zuständige Minister mindestens so viele Probleme wie Finger an einer Hand. Der schärfste Vorwurf an Manfred Lucha: Der