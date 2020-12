von Mariele Schulze Berndt

Der dreiwöchige harte Lockdown in Österreich hat die Infektionszahlen nicht so stark gedrückt, wie erhofft. Das konnte auch Gesundheitsminister Anschober gestern nicht bestreiten. Nur um etwa 30 Prozent sank die Zahl der Corona-Infizierten im Wochenschnitt, so Erich Neuwirth, Statistiker an der Uni Wien. In Israel lagen die Zahlen nach dem zweiten Lockdown bei 50 Prozent.

Auch die Bewegungsdaten der Mobilfunkanbieter beweisen, dass sich die Bevölkerung weniger an die Auflagen gehalten hat als im Frühjahr. Allerdings wird sich der Abwärtstrend in Folge des Lockdowns bis Mitte Dezember fortsetzen.

2000 symptomfreie Infizierte gefunden

Um das Infektionsgeschehens besser zu erfassen, lässt die Regierung Kurz Massentests durchführen. Doch bis gestern wagten sich nur 566.000 Testwillige in die Hallen, in denen maskierte Soldaten und medizinisches Personal in Schutzanzügen warten. Bis gestern wurden 2000 symptomfreie Infizierte gefunden. In Tirol ließ sich nur ein Drittel der dazu Aufgerufenen testen. In Vorarlberg 105.000 Personen, davon waren 476 infiziert. Die höchste Teilnehmerzahl hatte Lech am Arlberg mit 55 Prozent.

Menschen in Wien warten vor den Corona-Antigen-Schnelltests. Hier ist die Schlange lang, doch insgesamt war der Andrang geringer als gedacht. | Bild: photonews.at/Georges Schneider via www.imago-images.de

Eine Ursache für die geringe Test-Bereitschaft liegt in den widersprüchlichen Beurteilungen in den unterschiedlichen politischen Lagern. Nach der Ankündigung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz kritisierten die Sozialdemokraten die Tests unter anderem als „PR-Gag“.

Seit Montag befindet sich Österreich wieder im Lockdown light. Das heißt, Ausgangsbeschränkungen gelten zwischen 20 Uhr und sechs Uhr. Geschäfte, Friseure und Museen haben geöffnet. Die meisten Schüler sitzen wieder in ihren Klassenräumen. Wer älter als zehn Jahre ist, muss eine Maske tragen. Restaurants, Hotels und Theater allerdings pausieren bis zum 7. Januar.

Die Skigebiete öffnen am 24. Dezember. Da die Hütten geschlossen sind, werde für Toiletten gesorgt, so die Betreiber. Privatwohnungen, die auf der Plattform Airbnb gebucht werden können, sollen in Tirol vielerorts ausgebucht sein. Österreicher werden die Pisten in diesem Winter für sich haben. Denn ab 19. Dezember gelten Reisebeschränkungen und Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland.

Geld für Testteilnahme?

Welche Regeln Weihnachten gelten, soll von der Infektionsentwicklung in der nächsten Woche abhängig sein. Die Tests sind in Wien noch einige Tage lang möglich. In Kärnten wurden sie teilweise verschoben, weil die Gemeinden eingeschneit sind. Damit im Januar mehr Menschen an einer zweiten Testreihe teilnehmen, sollen finanzielle Anreize oder andere Maßnahmen geschaffen werden. Die Rede ist von 50 Euro pro Nasenabstrich.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Österreich derzeit bei 237 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. In Deutschland liegt sie bei 157.