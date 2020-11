St.Martin-Umzüge trotz Corona? Was eigentlich zum Schutz der Menschen abgesagt wurde, nutzen nun Querdenker für sich. Mehrere Umzüge werden als Demonstrationen angemeldet, um die Verbote zu umgehen. Die politische Dimension der Veranstaltungen wird unter dem Deckmantel des Samariters gehalten.

Ein paar Frauen zünden Kerzen an, die auf dem Heinrich-Weber-Platz in Singen aufgestellt wurden. Ein Mann schwingt sich gerade einen Umhang um, ein anderer in mittelalterlicher Kluft spielt ein Instrument, nach und nach trudeln ein paar Familien mit