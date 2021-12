Konstanz vor 31 Minuten

Hätte die Selbsttötung des Hohenfels-Täters verhindert werden können? Nicht alle möglichen Schutzmaßnahmen wurden ergriffen – wie das Land das rechtfertigt

Der 36-jährige Adrian S. versuchte schon nach der Tat in Hohenfels sich das Leben zu nehmen, am Wochenende gelang es ihm, in Haft. Klar ist: Es hätte sicherere Unterbringungsmöglichkeiten gegeben – das Justizministerium erklärt, warum diese nicht genutzt wurden. Und verlieren die Opfer nun den Anspruch auf das im Prozess zugesprochene Schmerzensgeld?