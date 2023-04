Die harsche Kritik an seiner Wirkungsstätte und wohl letztlich auch an ihm selbst mochte Frank Nopper, Oberbürgermeister von Stuttgart, dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Als eine „verschlafene, träge und satte Stadt“, hatte kein geringerer als der frühere Ministerpräsident und EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) die baden-württembergische Landeshauptstadt am vergangenen Samstag bei einem Bürger-Talk an einem Kiosk im Stuttgarter Stadtteil Gablenberg bezeichnet.

Die Schwabenmetropole, hatte Oettinger kritisiert, zeige zu wenig Dynamik, das müsse sich ändern und Stuttgart endlich in einer Liga mit München oder Hamburg spielen. Wohlstand sei nicht durch Stillstand, sondern nur durch Dynamik zu erreichen, so Oettinger.

Die Reaktion Noppers, seit Februar 2021 im Amt, ließ nicht lange auf sich warten: Er lud Oettinger postwendend zu einer gemeinsamen Besichtigungstour durch Stuttgart ein. „Damit er einen Eindruck von der Stuttgarter Wirklichkeit bekommt“, ließ die Pressesprecherin der Stadt mitteilen. Es solle etwa zum Stuttgarter Unternehmen H2fly gehen, das wasserstoffelektrische Flugzeuge entwickelt, zum neuen Mercedes eCampus mit Batterieforschung und Batterieentwicklung in Untertürkheim, zum neuen Zentrum für Angewandte Quantentechnologie in Vaihingen und zum Supercomputer Hawk an der Universität Stuttgart, der europaweit zu den fünf stärksten Superrechnern zähle.

Boom-Town Stuttgart?

„Aber es gehört zur Wahrheit, dass Stuttgart eine Boom-Town ist, die sich in den letzten Jahren dynamischer weiterentwickelt hat als viele andere deutsche Städte“ hielt Nopper dem früheren Regierungschef entgegen. „Offensichtlich hat Oettinger seit seinem Ausscheiden als Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Jahr 2010 seine Heimatstadt Stuttgart etwas aus den Augen verloren. Deswegen scheint ihm die dynamische Entwicklung Stuttgarts als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort entgangen zu sein.“

Ob die beiden CDU-Politiker auch Noppers Vorgänger, den Grünen Politiker Fritz Kuhn zu ihrer Tour mitnehmen? Dessen achtjährige Amtszeit wird im Nachgang nicht nur in Teilen der Stadtgesellschaft, sondern selbst von manch führendem Grünen-Politiker des Landes ebenfalls als wenig dynamisch und weichenstellend für die Landeshauptstadt empfunden. Oettinger selbst will jedenfalls die Einladung Noppers annehmen, wie der 69-Jährige gestern dem SÜDKURIER sagte. Nun soll ein Termin vor dem Sommer gesucht werden.