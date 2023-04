Andreas Schwarz, Landtags-Fraktionschef der Grünen, wusste genau, was ihn erwartete. Sein Publikum im Hofbräuzelt, dem größten Festzelt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest: 3600 Hoteliers, Gastronomen und andere Vertreter des Gastgewerbes, zusammengekommen am Montag aus allen Teilen Baden-Württembergs an Biertischen und hinter dem Maßkrug auf Einladung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Baden-Württemberg zum traditionellen Dehoga-Frühlingsfest.

Der Alkoholpegel war steigend, man war unter sich, die Stimmung prächtig, aber auch gespannt. Denn vielen Betrieben in der Branche steht das Wasser bis zu Hals und höher. Die Corona-Krise gerade so überstanden, dann folgten der Krieg und die Inflation, die Lohnkosten und Preise für Energie und Waren steigen – und den so dringend benötigten Gästen zerrinnt ebenfalls das Geld in der Tasche.

Und genau in dieser Situation geht Andreas Schwarz nach vorne und erklärt den versammelten Wirten und Hoteliers, dass leider, leider kein Geld dafür da sei, den im Zuge der Corona-Krise von 19 auf sieben Prozent gesenkten Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft beizubehalten.

Alle holten sich Applaus ab, nur einer nicht

Schwarz konnte gerade noch sagen: „In der Politik gilt: Verspreche nur, was du auch halten kannst...“ – da wurde er schon von höhnischem Gelächter, Buhrufen und einem gellenden Pfeifkonzert übertönt – anders als die Fraktionsvorsitzendenden Manuel Hagel (CDU), Hans-Ulrich Rülke (FDP), Anton Baron (AfD) und auch der SPD-Vizefraktionsvorsitzende Sascha Binder, die in ihren Statements dem Dehoga unter großem Beifall jeweils Unterstützung zusagten. Nur Schwarz sprach es aus, was in Bund und Land die Finanzpolitiker beschäftigt: „Es ist kein Geld da. Die sieben Prozent sind auf Dauer nicht machbar.“

Für die Branche ist das Thema allerdings nichts weniger als bierernst – denn für viele Betriebe, so Engelhardt, gehe es ums Überleben, wenn die Mehrwertsteuer auf Speisen wie von der Bundesregierung bislang geplant, Ende 2023 wieder auf 19 Prozent angehoben werde. Weil viele Betriebe klamm seien, würden sie diese Erhöhung eins zu eins an die Gäste weitergeben, sagt der Dehoga-Landesvorsitzende voraus und warnte vor einem ‚Preisschock‘.

„Wir wollen, dass sich Normalverdiener und Familien auch in Zukunft einen Gasthausbesuch leisten können“, sagte er. Durch die massiven Einbußen in der Corona-Krise sei die Zahl der gastgewerblichen Betriebe in Baden-Württemberg bereits von über 30.000 im Jahr 2019 auf aktuell 25.500 gesunken – es drohe ein weiteres Ausbluten der Branche, sollte die Steuer erhöht werden.

Allerdings steht der Bundeskanzler dagegen im Wort – eines seiner Wahlkampfversprechen war, die sieben Prozent „nie wieder abzuschaffen“. „Das Wort des Kanzlers steht“, versprach auch SPD-Mann Sascha Binder den Gastwirten.

Einzig Andreas Schwarz hielt dagegen. „Ich möchte, dass die Menschen mich als ehrlich, zuverlässig und leidenschaftlich für meine Themen wahrnehmen. Egal ob 3000 Leute klatschen oder nicht“, schildert Schwarz gegenüber dem SÜDKURIER zwei Tage später in Stuttgart den Auftritt.

„Ich habe mich der Debatte gestellt und meine Position vertreten.“ Er stehe mit im regelmäßigen Austausch mit Gastronominnen, Hoteliers und Restaurantbesitzern, so Schwarz. „Von daher weiß ich, wo denen der Kittel brennt. Und ich wusste auch, dass das kein einfacher Auftritt wird. Da gehört schon ein gewisser Mumm dazu.“

Fritz Engelhardt, Dehoga-Landesvorsitzender, spricht im Festzelt bei der politischen Kundgebung. | Bild: Marijan Murat

Für diesen zollte ihm sogar der Dehoga Anerkennung. „Dass Herr Schwarz als Vertreter der Grünen im Zelt beim Thema Mehrwertsteuer eine andere Auffassung vertreten hat, respektieren wir als gute Demokraten selbstverständlich“, sagt der Landesvorsitzende Fritz Engelhardt im Nachgang.

Die Reaktionen auf seine Aussagen seien deutlich ablehnend, aber nicht aggressiv gewesen. Der Dissens habe ein für die Branche wichtiges Thema betroffen. „Aber es gab keine generelle Ablehnung der Partei oder der Person“, so Engelhardt. „Wir haben auch während der Veranstaltung immer wieder klar gemacht: Wer sich im Festzelt vor über 3500 Menschen hinstellt und Stellung bezieht, verdient in jedem Fall unseren Respekt.“