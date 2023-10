Die Deutsche Bahn (DB) hat für das Jahr 2024 umfangreiche Fahrplanänderungen angekündigt, die besonders für Fahrgäste in Baden-Württemberg interessant sind. Mit dem neuen Fahrplan, der schon ab dem 10. Dezember 2023 in Kraft tritt, werden zahlreiche neue Verbindungen und verbesserte Angebote geschaffen. Dabei profitieren nicht nur die Metropolen von zusätzlichen Verbindungen und neuen Zügen. Was genau die Bahn geplant hat.

Deutsche Bahn mit großer Fahrplanänderung: Mehr Schnelligkeit für Fahrgäste in Baden-Württemberg

Laut eigener Aussage schafft die Deutsche Bahn mit dem Fahrplan 2024 so viele neue Verbindungen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Was genau geplant ist:

Neue Direktverbindungen und schnellere Routen in Baden-Württemberg

Vom Oberrhein nach Ostwestfalen : Zwei ICE pro Tag werden künftig von Städten wie Basel, Freiburg, Offenburg, Karlsruhe und Mannheim aus umsteigefrei nach Westfalen fahren.

: Zwei ICE pro Tag werden künftig von Städten wie Basel, Freiburg, Offenburg, Karlsruhe und Mannheim aus umsteigefrei nach Westfalen fahren. Stuttgart nach Ostfriesland und Bordeaux : Die samstägliche Direktverbindung von Stuttgart nach Norddeich Mole wird schneller und effizienter. Zudem wird es im Juli und August 2024 eine direkte TGV-Verbindung von Stuttgart nach Bordeaux geben.

: Die samstägliche Direktverbindung von Stuttgart nach Norddeich Mole wird schneller und effizienter. Zudem wird es im Juli und August 2024 eine direkte TGV-Verbindung von Stuttgart nach Bordeaux geben. Stuttgart und Innsbruck: Die bisher nur am Wochenende angebotene ICE-Direktverbindung von Stuttgart nach Innsbruck wird auf tägliche Fahrten ausgeweitet.

Mehr Flexibilität gibt es auf folgenden Strecken:

Tübingen und Ostwestfalen : Ein moderner IC-Doppelstockzug wird täglich von Tübingen über Stuttgart und Mannheim bis nach Ostwestfalen fahren.

: Ein moderner IC-Doppelstockzug wird täglich von Tübingen über Stuttgart und Mannheim bis nach Ostwestfalen fahren. Stuttgart und Oberfranken : Die IC-Linie von Karlsruhe über Stuttgart nach Nürnberg wird fünfmal täglich umsteigefrei bis nach Leipzig fahren.

: Die IC-Linie von Karlsruhe über Stuttgart nach Nürnberg wird fünfmal täglich umsteigefrei bis nach Leipzig fahren. München und Stuttgart: Es wird zusätzliche ICE-Verbindungen am Tagesrand zwischen diesen beiden Städten geben.

Neuer DB-Fahrplan für Baden-Württemberg: Gültigkeit und Tickets

Der neue Fahrplan wird ab dem 10. Dezember 2023 gültig sein. Fahrkarten und weitere Informationen sind ab dem 11. Oktober auf der offiziellen Website der Deutschen Bahn, im DB Navigator, in DB Reisezentren und DB Agenturen sowie an DB Automaten erhältlich.

Sanierung des Schienennetzes: So geht es 2024 weiter

Die Modernisierung des Eisenbahnnetzes wird auch im Jahr 2024 konsequent fortgesetzt, um die Infrastruktur für das erwartete Verkehrswachstum zu optimieren. Dies schreibt die Bahn in einer zugehörigen Pressemitteilung. Ein Schlüsselprojekt in dieser Hinsicht ist die umfassende Erneuerung der Riedbahn, die Frankfurt/Main mit Mannheim verbindet. Diese Maßnahme, die am 15. Juli beginnen soll, dient als Vorreiterprojekt der Deutschen Bahn auf dem Pfad zu einem leistungsfähigeren Schienennetz. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember wird die gesamte Infrastruktur dieser stark frequentierten Route, einschließlich der Bahnhöfe, modernisiert. Dies soll positive Auswirkungen auf den gesamten Zugverkehr in Deutschland haben.

Aufgrund dieser und anderer Bauprojekte wird es zeitweilige Anpassungen in einigen Zugverbindungen geben. Die Deutsche Bahn werde rechtzeitig vor Beginn der großen Bauprojekte im kommenden Jahr regionale Informationen bereitstellen und entsprechende Änderungen zeitig kommunizieren.

