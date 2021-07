Corona-Verordnung vor 44 Minuten

Grillfeste, Kindergeburtstage, Volksfeste – was in den Sommerferien in welchem Umfang erlaubt ist

Das Land hat seine Corona-Verordnung leicht angepasst und bis Ende August verlängert – damit steht fest, was in den beginnenden Sommerferien in Baden-Württemberg erlaubt sein wird und was nicht. Welche Aktivitäten kann man spontan angehen? Ein Überblick der drängendsten Freizeitfragen.