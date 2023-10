Faeser meldet zusätzliche Grenzkontrollen zur Schweiz an

Nachdem sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser monatelang gegen stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz ausgesprochen hat, folgt am Montag plötzlich die Kehrtwende: Ihr Ministerium teilt mit, Faeser habe entsprechende Grenzkontrollen nun bei der EU-Kommission notifiziert. Aus Baden-Württemberg gibt es Zustimmung, Thomas Strobl und Winfried Kretschmann begrüßen die Entscheidung aus Berlin.

Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Doch wie soll die Umsetzung an den Grenzübergängen zur Schweiz ganz konkret aussehen? Darüber gibt das Bundesinnenministerium keine genauen Auskünfte. Welche Auswirkungen die stationären Kontrollen in der Region haben könnten – und was Politiker und Experten daran kritisieren, lesen Sie hier. Besonders besorgt zeigt sich ein Bundespolizei-Gewerkschafter im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Warum er die Beamten nun sogar ‚im roten Bereich‘ sieht, können Sie hier nachlesen.

So groß sind die Gehaltsunterschiede in unserer Region

Wissen Sie, wie viel die Menschen in Ihrer Gemeinde verdienen und ob Sie mit Ihrem Einkommen zum reichsten Viertel oder eher zu den Geringverdienern zählen? Der SÜDKURIER hat exklusive Daten der Bundesagentur für Arbeit analysiert, um genau diese Fragen zu beantworten.

Bild: Kuzmick/stock.adobe.com

Wie weit die Gehaltsschere in den Kommunen im Kreis Konstanz, am Hochrhein, im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Bodenseekreis auseinanderklafft, finden Sie hier heraus.

Steuerhinterziehung oder Schlamperei? Ex-Betreiber des Konstanzer Oktoberfestes angeklagt

Fast 20 Jahre lang waren sie eine Erfolgsgeschichte und lockten Tausende Besucher in den letzten Septemberwochen nach Konstanz: die Oktoberfeste. Doch jetzt muss sich deren früherer Betreiber Hans Fetscher in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht Konstanz verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe die Umsätze diverser Festveranstaltungen beim Finanzamt nicht in der korrekten Höhe angegeben. Oder kurz gesagt: Es geht um Steuerhinterziehung.

Bild: Oliver Hanser

Um welche Summen es in dem Verfahren geht und was der Angeklagte zu den Vorwürfen sagt, lesen Sie hier.

Ravensburger Klimaaktivisten müssen ins Gefängnis

Vor genau einem Jahr sorgten die Ravensburger Klimaaktivisten Samuel Bosch (20 Jahre) und Charlie Kiehne (21 Jahre) in Augsburg für Aufsehen: Sie hatten sich am Verwaltungsgebäude der Regierung von Schwaben abgeseilt und auf großflächigen Plakaten gegen die Rodung des Lohwalds protestiert. Der Regierung von Schwaben hatten sie dabei Korruption vorgeworfen.

Bild: Mario Wössner (Archivbild)

Diese Aktion hat nun Konsequenzen. Mit ihrer Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Augsburg sind die beiden Umweltschützer gescheitert und müssen in den Jugendarrest. Was Samuel Bosch und sein Anwalt zu der Entscheidung sagen, lesen Sie hier.

Was einen Hollywood-Schauspieler und einen Tik-Tok-Tenor nach Waldshut verschlägt

Berühmte Gäste kommen regelmäßig in den Schwarzwald und an den Hochrhein – Promi-Besuche sind keine Seltenheit, denn die Region ist beliebt. Nach Waldshut verschlug es jetzt aber ein eher ungewöhnliches Gespann: Hollywood-Schauspieler Vincent De Paul und Ricardo Marinello, besser bekannt als Tik-Tok-Phänomen Sudden Singer.

Bild: Rasmus Peters

Wie es zu dieser ungeplanten Begegnung kam und was die beiden an den Hochrhein geführt hat, erfahren Sie hier.