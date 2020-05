Baden-Württemberg vor 1 Stunde

„Gravierend, massiv, dramatisch“: So geht es der Hotel-Branche in Baden-Württemberg vor dem Teil-Neustart am Freitag

Schlechter als momentan könnte es den Hotels in Baden-Württemberg nicht gehen. So zumindest lautet der Tenor des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Baden-Württemberg. Klar scheint zu sein: Ohne finanzielle Hilfen vom Land wird es für viele Betriebe nicht weitergehen.