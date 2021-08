Bodensee 30. Juli 2021, 16:00 Uhr

Gewitter und Regenbogen kennt jeder, aber am Bodensee gibt es auch einige ganz besondere Wetter-Phänomene

Wetterereignisse faszinieren, begeistern oder ängstigen die Menschen. Um den Bodensee gibt es zahlreiche solcher Phänomene – und sie hören nicht beim Nebel auf. In dieser Auswahl an Wetterphänomenen in der Bodensee-Region erfahren Sie, wie sie entstehen, was sie beeinflusst und warum sie durch den Klimawandel häufiger werden.