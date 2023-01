In Stockach wurde eine junge Mutter, Sabrina P., mutmaßlich von ihrem Freund getötet. Die Ermittlungen laufen noch. In Markdorf erschießt ein Mann in einem Supermarkt seine getrennt lebende Frau – nachdem er sich mit dem Taxi vorfahren ließ. Alles innerhalb weniger Tage.

Dass eine Frau von ihrem eigenen Partner oder Ex-Partner getötet wird, ist in den meisten Fällen keine überraschende Affekt-Tat. Oft ist es das tragische Ende einer Beziehung, die schon lange von physischer und psychischer Gewalt geprägt war. Das sagen die Expertinnen der Beratungsstellen und Frauenhäuser, mit denen wir für diese Recherche gesprochen haben.

In Konstanz, Singen, Stockach, Sigmaringen oder Tiengen. Wir haben sie gefragt: Was können Freunde oder Nachbarinnen tun, wenn sie helfen wollen? Welche Frühwarnzeichen gibt es bei Betroffenen? Wo beginnt häusliche Gewalt überhaupt? Warum fällt Frauen die Trennung oft so schwer?

Womit beginnt häusliche Gewalt?

Häusliche Gewalt beginnt fast immer mit psychischer Gewalt, sagt Bettina Häberle. „Verletzungen oder ein blaues Auge – wenn Gewalt so offenkundig sichtbar wird, existiert sie meistens schon eine längere Zeit in einer Beziehung. Subtiler“, erklärt die Leiterin der Beratungsstelle häusliche Gewalt der Caritas Sigmaringen.

Die 48-Jährige arbeitet seit über zehn Jahren in der Beratungsstelle. Anfänge seien Demütigungen und Beleidigungen. Die Männer versuchten, ihre Frauen zu isolieren. Typische Sätze seien: ‚Deine Freundinnen sind kein guter Umgang für dich‘ oder ‚Deine Familie mischt sich in alles ein.‘ Die Frauen, die bei Bettina Häberle Hilfe suchen, glaubten oft, es dem Partner nie Recht machen zu können, alles falsch zu machen.

„Ihr Selbstbewusstsein wurde systematisch untergraben. Die Betroffenen fangen noch mehr an, dem Partner gefallen zu wollen, aber es wird nicht wertgeschätzt“, sagt sie. „Das ist bereits häusliche Gewalt.“ Ein wichtiges Merkmal: Ein Machtungleichgewicht in der Beziehung. „Da geht es nicht um Liebe, sondern um Macht und Kontrolle.“

Susanne Biskoping vom Frauenhaus Singen. | Bild: Frauenhaus Singen

Susanne Biskoping arbeitet seit 20 Jahren im Frauenhaus Singen. „Zentrales Muster ist die Idee des Mannes, dass die Frau kein eigenes Subjekt ist. Dass sie ‚zu ihm‘ gehört. Er kontrolliert Kontakte und Handys und die Kleidung seiner Partnerin. Er unterstellt permanente Untreue. Das Opfer wird langsam immer unsicherer.“ Gedanken wie: ‚Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein?‘, seien typisch. Sie appelliert: „Wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie bei uns an!“

Wann kommt es zu körperlicher Gewalt?

Die Expertinnen sehen ganz bestimmte kritische Punkte in einer Beziehung, an denen die Gefahr steigt, dass psychische Gewalttäter erstmals zu körperlicher Gewalt greifen. „Wenn man zusammenzieht, beim ersten Kind, nach der Hochzeit. Bei Pflegebedürftigkeit einer Person“, zählt die Sigmaringer Sozialpädagogin Bettina Häberle auf.

Bodenseekreis Tödliche Schüsse im Schnäppchenmarkt: Alles über die Tat in Markdorf Das könnte Sie auch interessieren

Ein Auslöser könne ebenfalls sein, wenn die Frau zurück in ihren Beruf wolle. Weil der Mann dann das Gefühl habe, dass seine Macht und Kontrolle schwinden könnten. Als extrem gefährlich schätzen alle Beraterinnen, die wir befragt haben, die Trennung ein.

Susanne Biskoping vom Frauenhaus Singen erklärt: „Die Frauen bei uns berichten von Todesangst in der Trennungsphase. Sätze, die wir häufig hören, sind: ‚Der bringt mich um, der flippt aus‘. Das ist eine berechtigte Angst. Diese Männer haben meist eine ganz starke Fixierung, einen Besitzanspruch auf Frau und Kinder. ‚Wir sind ein Blut‘, hören wir dann manchmal.“

Die Frauen müssten dann im Grunde wie untertauchen. „Die potenziellen Täter müssen viel mehr in die Pflicht genommen werden, wir im Frauenhaus helfen den Opfern, aber der potenzielle Täter sucht sich eine Neue. Wir brauchen mehr Antiaggressionstrainings, mehr präventive Arbeit. Das ist keine Privatsache, das geht uns alle an“, fordert sie.

Wie unterscheidet sich der Streit in einer gesunden Beziehung von häuslicher Gewalt?

Auch in einer Beziehung auf Augenhöhe, sagt Sozialpädagogin Bettina Häberle, dürften mal die Fetzen fliegen. Der Unterschied zu häuslicher Gewalt sei der Umgang mit einem Streit. „Spricht man gemeinsam darüber, wie die Streitkultur ist? Oder bestimmt nur einer und die andere hofft, dass nicht mehr zum Eklat kommt? Kann die Frau auch ihre Wünsche äußern, sagen: ‚Ich möchte nicht, dass du mich beschimpfst?‘“, erklärt die Diplom-Sozialpädagogin.

Welche Anzeichen für häusliche Gewalt gibt es?

Es gibt einige Anzeichen von häuslicher Gewalt in einer Beziehung, die für das Umfeld der Betroffenen wahrnehmbar sein können. Ein häufiges Warnzeichen dafür, dass eine Frau in einer häuslichen Gewaltbeziehung steckt, ist laut den befragten Expertinnen Isolation.

Ann-Dorothée Zühlke vom Frauen-und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut. | Bild: Frauen- und Kinderschutzhaus Waldshut

„Ein Anzeichen, das wir häufig beobachten, ist sozialer Rückzug“, sagt Ann-Dorothée Zühlke vom Verein Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut. „Wenn man mit der Freundin vorher viel Kontakt hatte, und sie sich plötzlich von Familie und Freunden zurückzieht. Oder Entscheidungen erst mit dem Partner absprechen muss, die vorher selbstverständlich waren, – dann kann das ein Hinweis auf häusliche Gewalt sein.“ Man müsse genau hinschauen. Verletzungen, die in unterschiedlichen Stadien sind, seien ebenfalls Zeichen.

Marie Schumann von Frauen helfen Frauen in Not, der Beratungsstelle für Stadt und Landkreis Konstanz, nennt weitere Anzeichen: „Wenn ich merke, meine Freundin wirkt müde und abwesend, hat ihr Handy immer direkt neben sich und muss für ihren Partner ständig verfügbar sein, etwa. Oder, wenn sie Verabredungen häufig kurzfristig absagt.“

Wie können Außenstehende helfen?

Nicht nur Freunde, auch Nachbarinnen und Arbeitskollegen, können und sollten Frauen, die in einer häuslichen Gewaltbeziehung sind, helfen, appellieren die Mitarbeiterinnen von den Frauenhäusern und Beratungsstellen in der Region.

Konstanz Christina Clemm: „Gewalt gegen Frauen ist ein Männerthema. Warum tut ihr nichts?“ Das könnte Sie auch interessieren

Marie Schumann von Frauen helfen Frauen in Not Konstanz sagt: „Oft haben wir Freundschaften, die abbrechen. Weil Freundinnen es nicht aushalten, das mitanzusehen. Das treibt die Betroffenen noch mehr in die Isolation.“ Ihre Kollegin Waltraud Weber sagt: „Man sollte ihr das Gefühl geben, immer verfügbar zu sein. Dass man ihr jederzeit hilft, ob sie sich in zwei Wochen für eine Trennung entscheidet, oder erst später.“

Marie Schumann von Frauen helfen Frauen in Not. | Bild: Frauen helfen Frauen in Not

Nachbarn sollten, wenn sie mitbekämen, dass es häufig Streit gäbe, lieber einmal zu viel die Polizei rufen, als zu wenig. Waltraud Weber: „Scheuen Sie sich nicht, auch eine Arbeitskollegin anzusprechen, die geknickt wirkt oder verletzt ist. ‚Geht es dir gut? Kann ich dir helfen?‘ Es dauert manchmal, bis Frauen den Mut finden, aus einer Gewaltbeziehung auszubrechen. Gerade, wenn Kinder dabei sind. Deshalb ist es so wichtig, Angebote zu schaffen. Und als Familie: ‚Geben Sie ihr keine Schuldzuweisung!‘“

Wichtige Kontaktadressen für Betroffen von häuslicher Gewalt und ihren Angehörigen

Frauenberatungsstelle

Frauen helfen Frauen in Not e.V.

Telefonische Sprechzeiten:

Montag – Donnerstag 9-12 Uhr

Mittwoch 16 – 18 Uhr, Termine nach Vereinbarung

Austraße 89, 78467 Konstanz

Tel.: 07531 / 67 999

Fax: 07531 / 69 35 79

beratung@gewaltgegenfrauen.de

www.gewaltgegenfrauen.de

Frauenhaus Konstanz

Nachtbereitschaft über die örtliche Polizei oder den Notruf 110

Tel.: 07531 / 15 728

fh@awo-konstanz.de

www.awo-konstanz.de/fh.htm

Frauenhaus Radolfzell

Nachtbereitschaft über die örtliche Polizei oder den Notruf 110

Tel.: 07732 / 5 75 06

Fksh.radolfzell@diakonie.ekiba.de

www.diakonie-radolfzell.de

Frauenhaus Singen

Nachtbereitschaft über die örtliche Polizei oder den Notruf 110

Tel.: 07731 / 31 244

Frauenhaus-singen@t-online.de

www.frauenhaus-singen.de

Bundesweite Frauenhaussuche:www.frauenhaus-suche.de

Beratungsstelle “Frauen helfen Frauen e.V.“ Friedrichshafen:

Tel: 07541 – 21800 | E-Mail:FhF-FN@web.de

Beratungsstelle „Häusliche Gewalt“ Sigmaringen:

Tel: 07571 – 730110 | E-Mail: bettina.haeberle@caritas-sigmaringen.de

Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut

07751 – 3553

frauenhaus@frauenhaus-wt.de

Postfach 1224

79742 Waldshut-Tiengen