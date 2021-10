Singen vor 11 Minuten

Gesuchter Drogenhändler aus Spanien am Singener Bahnhof festgenommen

Bundespolizisten vollstreckten am Dienstag in einem Intercity-Zug am Bahnhof Singen einen Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Spanier, der deutschlandweit von fünf Behörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Wie lange er nun hinter Gitter muss und warum ihm weitere Strafen drohen.