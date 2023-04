Für Gerlinde Kretschmann ist ihr Garten in Sigmaringen „Arbeit, vor allem Arbeit“. Allerdings nicht in negativem Sinne, sondern als sinnvolle Tätigkeit, sagte die Frau von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bei der Eröffnung der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Außerdem gebe es genügend Bänke zum Erholen.

Ihr Garten sei wild, sagte Kretschmann. Derzeit erfreue sie sich der Frühblüher: Narzissen, Hyazinthen und Goldlack. Auch ein Apfelbaum werde in Kürze in ihrem Garten blühen.

Johannisbeerkuchen und -saft für Winfried Kretschmann

Neben dessen Äpfeln erntet die 76-Jährige auch Johannisbeeren. Die roten Früchte hätten es ihrem Mann besonders angetan. „Ich mache daraus Kuchen und Saft – das mag mein Mann am liebsten.“

Die Kretschmanns waren zum Auftakt der Blumen- und Gartenschau mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Mannheim gekommen. (dpa)