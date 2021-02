von den SÜDKURIER-Redaktionen

Abends noch einen Spaziergang machen, eine Runde joggen oder von einem Date nach Hause schleichen: Ab Donnerstag dürfte das für viele Menschen in Baden-Württemberg wieder möglich sein. Denn der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat die nächtliche Ausgangssperre im Südwesten gekippt.

Der Einzelhandel in der Region bewertet das Ende der abendlichen Ausgangssperre verhalten optimistisch. Generell sei es für die Unternehmen von Vorteil, wenn die Menschen bis in die späteren Abendstunden die Möglichkeit zum Einkauf haben, sagte Utz Geiselhart, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Südbaden, unserer Zeitung.

Aufgrund der bisherigen Ausgangsbeschränkungen hätten viele Einzelhändler ihre Geschäfte um 19.30 Uhr geschlossen. Jetzt seien längere Öffnungszeiten möglich. Ob durch längere Ladenöffnungszeiten tatsächlich mehr Umsatz beim Handel entstehe, sei jedoch ungewiss, sagte Geiselhart. Wahrscheinlich sei aus Kostengründen eher, dass nicht alle Läden zu den alten Öffnungszeiten zurückkehrten.

Konstanzer OB mahnt zu verantwortungsvollem Handeln

Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt nennt das Urteil „nicht wirklich überraschend“. Es liege jetzt an den Bürgern, wie sie mit der gerichtlich verfügten Aufhebung der Ausgangssperre umgehen. „Nicht alles, was erlaubt ist, muss man auch tun“, so Burchardt. Nur mit verantwortungsvollem Verhalten lasse sich Corona besiegen.

Die Konstanzer Supermarktkette Edeka Baur geht davon aus, dass alle Öffnungszeiten wieder auf die üblichen Uhrzeiten verlegt werden und die Läden ab Donnerstag oder Freitag länger öffnen. Noch sei aber nichts entschieden, hieß es. Auch das Konstanzer Einkaufszentrum Kaufland bekräftigt, noch sei nichts entschieden. Weitere Reaktionen aus Konstanz lesen Sie hier.

Aufhebung der Ausgangssperre kommt vielen Singenern zu früh

Die Angst vor einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen und Corona-Varianten beherrscht das Meinungsbild in Singens Innenstadt, nachdem die nächtliche Ausgangssperre gekippt wurde. Die Befürchtung, dass am Schmotzigen Dunschtig einige Narren die Nacht für Versammlungen nutzen und damit für eine verschärfte Verbreitung des Virus sorgen, beschäftigt viele. Lesen Sie hier die Stimmen aus der Hegaustadt.

In vielen Städten und Gemeinden werden Polizei und Ordnungsämter weiter die Einhaltung der Coronaregeln kontrollieren. | Bild: Robert Michael/dpa

Beim Stockacher Ordnungsamt gibt es keine Bedenken

Carsten Tilsner, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, macht sich keine Sorgen, dass ab Donnerstagabend plötzlich viele Leute unterwegs sein könnten. Er hat uns erklärt, wie es am Schmotzigen Dunschtig mit Kontrollen ablaufen wird.

OB von Villingen-Schwenningen sieht Folgen für die Fasnacht

Jürgen Roth, Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen, sieht Folgen für die Fasnacht: „Jetzt kann man abends auch an der Fasnet eben länger durch die Stadt spazieren, solange die Regeln eingehalten werden – sogar mit Verkleidung ist dies genau genommen möglich.“ Nach wie vor gelte aber: „ Abstand, Maske und Kontaktbegrenzung.“ Für die Narren sagt Anselm Säger, Zunftmeister der Historischen Narrozunft Villingen mit 4500 Mitgliedern, klipp und klar: „Die Narren sollen an der Fasnet zu Hause bleiben.“ Solange Menschen um ihre Gesundheit und Gewerbetreibende um ihre Existenz fürchten müssen, habe die Fasnacht hinten anzustehen. Weitere Reaktionen der Villinger Polizei und einer Supermarkt-Inhaberin lesen Sie hier.

In Waldshut-Tiengen wird weiter kontrolliert

In Waldshut-Tiengen wird die Stadtpolizei, ebenso wie der Gemeindevollzugsdienst, weiterhin in den Abendstunden und nachts im Einsatz sein. Dies erklärte Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter des städtischen Ordnungsamts auf Anfrage. Menschenansammlungen seien verboten, unabhängig vom Urteil, so die Begründung. Das Landratsamt Waldshut behält sich darüber hinaus weitere lokale Maßnahmen vor.

Auch das Überlinger Ordnungsamt bleibt wachsam

Auch in Überlingen heißt es bei der Stadtverwaltung: „Das Ordnungsamt und der Gemeindevollzugsdienst kontrollieren während der Fasnachtswoche gemäß der personalen Verfügbarkeit.“ Neben den Mitarbeitern des Ordnungsamts werde auch die Polizei „mit verstärkten Kräften im Einsatz sein“ und die Einhaltung der Corona-Verordnung überprüfen. Ähnlich äußert sich auch die Pressestelle der Stadt Friedrichshafen. Mehr dazu lesen Sie hier.