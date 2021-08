Der Waldbauer Georg Albiez aus Ibach macht seit Jahrzehnten Schindeln, in aufwendiger Handarbeit und mit alten Werkzeugen. Es ist eine Kunst, die langsam ausstirbt – und das, obwohl die Nachfrage weiterhin vorhanden ist und sogar ganz neue Einsatzfelder entstehen, wie Albiez festgestellt hat.

Georg Albiez in Ibach im Schwarzwald ist ein vielbeschäftigter Mann. Man muss schon Geduld haben, wenn man ihn rankommen will. „Letztes Jahr hätte ich keine Zeit für einen Pressetermin gehabt“, sagt er eilig am Telefon. Aber im Sommer