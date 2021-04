Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Geimpfte Schweizer dürfen wieder über die Grenze: Stürmen sie jetzt die grenznahen Lebensmittelgeschäfte?

Die ersten Lockerungen für Geimpfte sind in Baden-Württemberg bereits in Kraft getreten. Eine davon erleichtert voll Immunisierten den Übertritt über die Deutsch-Schweizer Grenze. Sie müssen aus der Schweiz kommend nicht mehr in Quarantäne. Ist das in Konstanz bereits spürbar?