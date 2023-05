Am Freitagabend hatte AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel einen ihrer seltenen Auftritte am Bodensee – es zeigt sich wortwörtlich der Zulauf, den die AfD gerade hat. Doch einige Demonstranten halten dagegen.

Gleich an zwei Stellen in Friedrichshafen hat sich am Freitag der Protest versammelt: vor dem Rathaus und unmittelbar am Ort des Geschehens, vor dem Graf-Zeppelin-Haus (GZH). Dorthin hatte Alice Weidel eingeladen, eine der seltenen Veranstaltungen